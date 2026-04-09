"Ungefährdeter Sieg" und "Respekt" für den Gegner - Bovenden siegt 5:0

Trainer Yannick Broscheit ordnete die Begegnung anschließend ein: „Es war ein ungefährdeter Sieg. Wir haben über weite Strecken des Spiels das Spiel bestimmt, haben aber nicht unser Tempo im Offensivspiel, das wir eigentlich gehen wollten, auf dem Platz bekommen haben.“ Trotz der klaren Überlegenheit sah der Coach also noch Luft nach oben im eigenen Spiel.

Auf dem Platz sorgten Paul Mähner (5.), Dilsad Kaplan (20., 84.) und Hebun Kaplan (30., Foulelfmeter / 64.) für die Tore und einen souveränen 5:0-Erfolg. Besonders die frühe Führung spielte den Gastgebern dabei in die Karten.

Broscheit fand zudem anerkennende Worte für den Gegner: „Trotzdem haben wir größten Respekt davor, dass der Gegner es geschafft hat, anzutreten, auch wenn sie erst 10 Minuten nach Anpfiff da waren.“ Abschließend richtete er den Blick nach vorne: „Jetzt sind wir einfach froh die drei Punkte geholt zu haben und konzentrieren uns auf die nächsten Aufgaben.“

Dabei geht es für den neuen Tabellen-Sechsten am Sonntag gegen Fallersleben weiter. Lengede hingegen empfängt den SSV Kästorf.