Ungefährdeter Sieg in Rettenbach

Von Beginn an war man das aktivere Team, es schlichen sich aber ein paar ungenaue Pässe ein, aus denen der Gastgeber aber kein Kapital schlagen konnte. Nach der Anfangsminuten wurde die SGBM zunehmend sicherer bei ihren Kombinationen. Aus einer schönen Ballstafette ging man dann durch David Bendele in Führung (0:1, 26. Minute). In der Folge vergab man einige gute Gelegenheiten, so wie Kai Killguss nach schöner Volleyhereingabe von Thomas Bilz oder scheiterte an Schlussmann Mathias Weegen. Laurin Hospodarsch zog mal aus der Distanz ab, dessen Schuss in den linken Winkel konnte aber noch stark pariert werden. Das Heimteam war selten gefährlich, einmal musste Julian Berger aus seinem Tor eilen, um einen Pass in die Spitze abzufangen. Kurz vor der Halbzeit zappelte der Ball doch mal wieder im Heimnetz. Nach Pass in die Spitze von Maximilian Mayr lief Benjamin Übelhör von der Seite ein. Dessen Ablage nutzte David Bendele zu seinem zweiten Tor (0:2, 43.)

Nach dem Seitenwechsel betrieb die SGBM Chancenwucher und verpasste es schon früh den Deckel drauf zu machen. Zum Beispiel schafften es gleich drei Spieler in einer Aktion, den Ball freistehend nicht im Tor unterzubringen. Oder man scheiterte am weiterhin glänzend aufgelegtem Heimkeeper. Auf der Gegenseite war Rettenbach zu harmlos, um nochmal gefährlich vor das Tor zu kommen. So kamen nach dem Seitenwechsel keine weiteren Treffer hinzu und es blieb beim 2:0-Erfolg für die SGBM 1. (UEB)