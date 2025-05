Ungefährdeter Sieg für Rot am See

TV Rot am See Rot am See

Von Beginn an zeigten sich die die Gäste sehr präsent und unterstrichen mit der frühen 1:0-Führung ihre Anwartschaft auf die drei Punkte. In der Folge erzeugten die Rot am Seer weiter mächtig Druck, worauf sich fast im Minutentakt die nächsten Möglichkeiten ergaben. Nach einem Doppelpack von Emmanuel Forson stand es 0:3 - so war die Begegnung bereits nach einer Viertelstunde praktisch entschieden. Nach einem kurzen Leerlauf folgten innerhalb weniger Minuten die Treffer vier und fünf. Während der Gastgeber kein einziges Mal vor dem TVR-Gehäuse aufkreuzte, schlossen sich weitere Chancen für die Gäste an. So brachte Joshua Barthelmäs das Kunststück fertig, aus fünf Metern (!) übers leere Tor zu schießen. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff machten die Gäste das halbe Dutzend voll. Nach dem Wechsel schalteten die "Rot-Schwarzen" im Gefühl des sicheren Sieges einige Gänge zurück und agierten jetzt nicht mehr mit letzter Konsequenz. Daher hielten die Langenburger, die fast die ganze Spielzeit hinten drin standen und nur darauf aus waren, die Niederlage einigermaßen in Grenzen zu halten, ihr Gehäuse in der zweiten Halbzeit weitestgehend sauber. Dennoch erspielten sich die weiterhin drückend überlegenen Gäste einige weitere gute Gelegenheiten und erhöhten kurz vor Schluss auf 7:0.