„Ungefährdeter Sieg“ – Baldham-Vaterstetten feiert den dritten Dreier in Folge

Der SC Baldham-Vaterstetten feierte einen klaren Sieg. – Foto: Sro

Beim 5:1 gegen Oberföhring zeigt der SC Baldham-Vaterstetten eine starke Leistung. Trainer Sugzda erklärt das Erfolgsrezept der letzten Spiele.

„Es war ein ungefährdeter Sieg. Wir hatten klare Vorteile und haben uns viele Chancen herausgespielt“, ordnete Gediminas Sugzda den Erfolg seiner Mannschaft gegen einen angeschlagenen Gegner ein. Die abstiegsbedrohten Gäste hielten in der ersten Halbzeit noch ordentlich dagegen, nach dem Seitenwechsel schwanden die Kräfte.

Der SC Baldham- Vaterstetten hat am Sonntag den dritten Kreisliga-Sieg in Folge eingefahren. Dem FC Rot-Weiß Oberföhring wurde beim 5:1 nicht der Hauch einer Chance gelassen.

Spätestens in der 50. Minute war es auch eine Kopfsache, denn zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber bereits mit 3:0. Simon Lämmermeier war nach 33 Minuten per Strafstoß nach Foul an Nelson Rook erfolgreich, Timon Becker legte mit einem Doppelpack unmittelbar vor und nach der Pause nach (40./50.).

Die Gastgeber hörten auch mit der komfortablen Führung im Rücken nicht auf. Eine Ecke wurde kurz ausgespielt und der kurz zuvor eingewechselte Fabian Knauf köpfte eine Flanke von Fabian Kreißl ein (60.). Das 1:4 durch Tobias Österle (66.) war nur Oberföhringer Ergebniskosmetik. Kurz vor dem Ende stellte Fabian Knauf den alten Abstand nach Vorlage von Niklas Peter wieder her (89.).

„Noch würde ich es nicht als Lauf bezeichnen. Wir spielen gut und haben verinnerlicht, dass wir verteidigen müssen, dass wir zurücklaufen und mehr laufen müssen, als der Gegner. Das hat in den letzten drei Spielen gut funktioniert“, erklärt Sugzda die jüngsten Erfolge.