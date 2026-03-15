Ungefährdeter Sieg...

Die Reserve ist von Beginn an das klar tonangebende Team, tut sich aber auch schwer Chancen zu erspielen. Viel Ballbesitz und Kontrolle mündet dann nach einem Eckball in der Führung durch Ziegler (10.). Immer wieder wird der Weg über die schnellen Außenbahnen gesucht, aber es fehlt dann auch immer wieder die Konsequenz im letzten Drittel. Nachdem sich Wald gut durchsetzt, macht Ziegler den Doppelpack (34.). In der zweiten Halbzeit bleibt Bernstadt dominant und bekommt zunehmend Räume, die bespielt werden können. Bückle kommt außen durch und Wenninger vollendet und macht den Sack zu (49.). In der Folge vergibt der TSV noch die ein oder andere Möglichkeit und fährt einen ungefährdeten Sieg ein.