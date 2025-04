Ungefährdeter Sieg

Die Gastgeber dominierten das Geschehen von der ersten bis zur 90. Minuten klar, durch Eigenfehler brachte man sich aber in der ersten Hälfte einige Male gehörig in die Bredouille. In der 10. Minute wurde Koch auf der linken Seite freigespielt und flankte scharf auf Müller, der den Ball zum 1:0 ins Netzt spedierte. In der Folge liess das Heimteam die Gäste durch erwähnte Eigenfehler zu einigen hochkarätigen Möglichkeiten kommen, doch aufgrund doch bescheidener Fähigkeiten wurden diese leichtfertig liegen gelassen. Ein Glück für uns denn über weite Strecken dieser ersten Hälfte vermochten die Neumünsteraner nicht wirklich zu überzeugen. Kurz vor der Pause, als sich die meisten Anwesenden mit dem 1:0 Pausenresultat zufriedengaben, schlenzte Koch den Ball vom rechten Strafraumeck mit links herrlich in die weite obere Torecke, ein Traumtor. Nach diesem Schmankerl waren die ersten 45. Minuten Geschichte. Die zweite Hälfte war eine eindeutige Angelegenheit, der FC Gossau kam zu keiner einzigen nennenswerten Torchance mehr. Im Gegensatz dazu erzielt der FC Neumünster zwei weiter Tore, Müller traf nach abermaliger Kochflanke zum 3:0 und Meyer vollendete die schöne Vorbereitung Larcheveques gekonnt zum 4:0 Endstand. Keine Gala aber am Ende eine souveräne Vorstellung.