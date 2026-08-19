Ungefährdeter KSV-Auftakterfolg im Hardtwald Derby

Unerwartet souverän sich der Karlsruher SV zur Saisonpremiere beim letztjährigen Achtplatzierten durch. Bei unangenehmen Hitzegraden zeigte sich die Truppe vom FC 1921 an diesem Tag unter ihrem Niveau und war gegen die allerdings auch spiel- und einsatzfreudigen Gäste meist überfordert. Als Gradmesser für die kommenden Spiele taugt der klare Sieg, der noch höher hätte ausfallen können, deshalb nur bedingt. Das Auftreten der KSV-Jungs sorgte bei den Anhängern aber schon mal ausnahmslos für einhellig positive Resonanz.

Beiden Teams traten ohne ihre etatmäßigen Cheftrainer an. Auf die Rollenverteilung auf dem Platz dürfte ihre Abwesenheit aber wohl nichts Wesentliches geändert haben. Schon in der Anfangsphase war eine leichte Überlegenheit der KSV-ler erkennbar und das frühe Führungstor löste erst mal die Anspannung bei den Gästen: Lukas Stingl hatte einen Flankenball von Hassan Hout per Kopfball zum 0:1 verwertet (15.). Wenig später blieb Hout nach einem durchgesteckten Ball zweiter Sieger gegen den jungen Torsteher Justin Schmiedel (18.). Dann schlug Hout einen Freistoßball aus dem Halbfeld vor den FC-Kasten, wo Philipp Werner von einer missglückten Abwehraktion profitierte und aus dem Gemenge heraus auf 0:2 erhöhte (26.). Wenige Minuten nach der von Schiri Thomas Rößler - der die ab und an mit emotionalen Momenten bereicherte Partie souverän leitete - verordneten Trinkpause wurde ein erneuter Freistoßstandard von Hout erneut schlecht verteidigt. Pavel Bagrets köpfte am zweiten Pfosten den Ball quer auf Stingl, der keine Mühe hatte, aus kurzer Distanz das 0:3 zu machen (35.). Nach dem Torjubel ersetzte Jonas Stern den verletzt ausgeschiedenen Bjarne Waßmuth, und war gleich mit dem ersten Ballkontakt erfolgreich. Mit einem listigen Steckpass von Dennis Bäuerle mustergültig bedient, schlenzte er die Kugel am FC-Keeper vorbei passgenau zum 0:4 über die Linie (36.). Nach diesem Doppelpack wettete kaum jemand mehr auf einen Punktgewinn der Gastgeber. Und als Werners Kopfball am Pfosten vorbeigeflogen war (44.), konnte man kurz darauf zumindest auf Gästeseite schon mal von einer gelungenen ersten Halbzeit sprechen, während es bei den Hausherren vermutlich größeren Gesprächsbedarf gegeben haben dürfte.