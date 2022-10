Ungefährdeter Heimsieg gegen Schöninghsdorf am vergangenen Freitag

Freitagabend, Flutlicht und Fritz Walter Wetter pur – Fussballherz was willst Du mehr?

Am 12. Spieltag hatten wir die Concordia aus Schöninghsdorf bei uns zu Gast an der Hanfeldstraße. Eine Truppe die gut in die Saison gestartet ist und ein paar gute „Kicker“ in Ihren Reihen hat. Durch Sperren und Verletzungen, war aber wohl nicht die beste Truppe vom Gast auf dem Platz, was aber an unserer Spielweise nichts ändern sollte. So hatte unser Trainer seine Mannschaft hervorragend motiviert und eingestellt und die möglichen Führungsspieler von Schöninghsdorf klar zugeteilt in unseren Abwehrreihen um Kevin und Bennet. Denn mit Schöninghsdorf kam auch die zweitbeste Offensive der Liga zu uns (28 Tore). Auch die beiden Offensivkräfte wurden gut aus dem Spiel genommen und hatten keine einzige Torchance, auch wenn unser Trainer die Aufstellung vom Gast im Vorfeld ein bisschen anders erwartet hatte.

Das vorweg, unsere gesamte Mannschaft hat defensiv an diesem Abend eine sehr gute Leistung an den Tag gelegt und von Anfang an gezeigt, dass die Punkte in Emmeln bleiben sollen. In der ersten Halbzeit kam es nahezu keiner zwingenden Torchance für den Gast. So war es an diesem Abend Timon Krüssel vorbehalten, nach Vorlage von Matthis Müller die 1:0 Führung zu erzielen. Ein Treffer die uns natürlich geholfen hat, unser Spiel weiter durchzuziehen. Insgesamt war es eine dem Wetter angepasste Partie, mit intensiven, aber keineswegs unfairen Zweikämpfen, die wir komplett angenommen haben und jeder hat sich voll reingehauen – fürs Team. Es gab noch eine sehr gute Möglichkeit von Kevin, aber leider hat er statt mit dem Kopf, versucht mit dem Fuß den Ball über die Linie zu befördern, was dann nicht gelang und somit hat er die klare 2:0 Pausenführung verpasst. – 1:0 zur Halbzeit.