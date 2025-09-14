Ungefährdeter Heimsieg für den VfB Zandt

Zandt – Im dritten Heimspiel an der Dörndorfer Straße ließ der VfB Zandt nichts anbrennen und setzte sich gegen die Zweitvertretung des TSV Kösching souverän mit 4:1 (2:1) durch.

Der VfB war von Beginn an hellwach und hatte die Partie im Griff. Kösching setzte zwar vereinzelt Akzente, brachte die Gastgeber jedoch kaum ernsthaft in Bedrängnis. In der 14. Minute war es Justin Raimann, der die Heimfans erstmals jubeln ließ: Ein Zuspiel von David Fischer aus der Tiefe verwertete er unhaltbar für Köschings Schlussmann. Der Treffer wirkte als Weckruf für die Gäste, die sich nun mehr Spielanteile erarbeiteten und diese in der 25. Minute in Zählbares ummünzten. Alexander Gaull nutzte eine Lücke in der Zuordnung und schob aus kurzer Distanz zum 1:1 ins lange Eck ein. Danach übernahm Zandt wieder das Kommando und ging in der 34. Minute erneut durch Raimann in Führung: Eher zufällig kam der Ball halbrechts im Strafraum zu ihm, von dort jagte er das Leder kompromisslos knapp unter die Latte ins kurze Eck. Mit dem 2:1 ging es in die Pause.