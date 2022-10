Ungefährdeter Heimsieg am vergangenen Freitag Freitagabend, Flutlicht und Fritz Walter Wetter pur – Fussballherz was willst Du mehr?

Am 12. Spieltag hatten wir die Concordia aus Schöninghsdorf bei uns zu Gast an der Hanfeldstraße. Eine Truppe die gut in die Saison gestartet ist und ein paar gute „Kicker“ in Ihren Reihen hat. Durch Sperren und Verletzungen, war aber wohl nicht die beste Truppe vom Gast auf dem Platz, was aber an unserer Spielweise nichts ändern sollte. So hatte unser Trainer seine Mannschaft hervorragend motiviert und eingestellt und die möglichen Führungsspieler von Schöninghsdorf klar zugeteilt in unseren Abwehrreihen um Kevin und Bennet. Denn mit Schöninghsdorf kam auch die zweitbeste Offensive der Liga zu uns (28 Tore). Auch die beiden Offensivkräfte wurden gut aus dem Spiel genommen und hatten keine einzige Torchance, auch wenn unser Trainer die Aufstellung vom Gast im Vorfeld ein bisschen anders erwartet hatte.