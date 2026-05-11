Ungefährdeter Heimsieg

Im Heimspiel gegen den VfB Apolda konnte sich der SV Schmölln ungefährdet mit 6:1 durchsetzen und bleibt somit auch im vierten Spiel in Folge siegreich. Als Lohn für die kleine Siegesserie konnte man sich einen Vorsprung von vier Punkten auf Tabellenplatz 4 herausarbeiten, den aktuell der SC 1903 Weimar belegt.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN
Der SVS startete wie die Feuerwehr und konnte bereits in der 5. Minute durch Max Zeißig in Führung gehen. Vorausgegangen war eine Korent-Eingabe von der linken Seite, welche vom Apoldaer Abwehrspieler nicht konsequent geklärt werden konnte. Vier Minuten später führte eine Eckball-Variante zum 2:0 für Schmölln. Die kurz ausgeführte Ecke brachte Leon Schulze nach innen und Florian Schmidt köpfte ins lange Eck zum zweiten Schmöllner Treffer ein. Das 2:0 weckte nun die Gäste, welche nach einem Diagonalball mit anschließendem Kopfball zur ersten kleineren Torannäherung kamen, welche von Franz Funke geklärt wurde. Den anschließenden Eckball schlossen die Gäste mit Schuss aus der zweiten Reihe ab und beim Klärungsversuch von Franz Funke landete der Ball zum 2:1 im eigenen Netz (12.). Im Anschluss kamen die Gäste zu weiteren Standardsituationen, welche allerdings keine Torgefahr einbrachten. Auf der Gegenseite führte eine vermeintliche Abseitsstellung zum 3:1 für die Knopfstädter, als Leon Gentsch mit Tiefenpass in Szene gesetzt wurde und überlegt einschob. Anschließend nahm sich die Partie eine Auszeit und beide Mannschaften kamen zu keinen nennenswerten Abschlüssen. Kurz vorm Pausenpfiff setzte sich Leon Gentsch noch einmal auf rechts durch, doch seine scharfe Eingabe war deutlich zu hoch angesetzt, um von Florian Pitschel verwertet zu werden. Mit einem 3:1 aus Schmöllner Sicht ging es somit in die Pause.
Und aus dieser startete Schmölln fulminant. Nach handgestoppten 25 Sekunden stellte Alexander Korent nach Vorlage von Jan Marvin Krüger auf 4:1. Auf Apoldaer Seite sorgten weiterhin Standardsituationen für Torgefahr. So in der 51. Minute, als ein Eckball auf den kurzen Pfosten gebracht wurde, aber knapp vorbei ging. Brenzliger wurde es für unser Team in der 54. Minute. Einen Freistoß auf den langen Pfosten konnte Richard Klaus im Schmöllner Tor klären, doch die Gäste kamen mit dem zweiten Ball noch zu einem Lattentreffer und setzten den 3. Abschluss glücklicherweise über das Schmöllner Tor. In der 58. Minute setzte abermals Jan Marvin Krüger Alexander Korent in Szene und dieser belohnte sich mit seinem zweiten Treffer. In der Folgezeit kamen Erik Großmann und Florian Pitschel noch zu Abschlüssen aus der zweiten Reihe, doch diese stellten kein Problem für den Apoldaer Schlussmann dar. Den Schlusspunkt der Partie setzte Leon Gentsch, der gut von Alexander Korent bedient wurde und überlegt zum 6:1-Endstand einschob.