Ungefährdeter Heimsieg

– Foto: Bastian Hubatsch

Der SVS startete wie die Feuerwehr und konnte bereits in der 5. Minute durch Max Zeißig in Führung gehen. Vorausgegangen war eine Korent-Eingabe von der linken Seite, welche vom Apoldaer Abwehrspieler nicht konsequent geklärt werden konnte. Vier Minuten später führte eine Eckball-Variante zum 2:0 für Schmölln. Die kurz ausgeführte Ecke brachte Leon Schulze nach innen und Florian Schmidt köpfte ins lange Eck zum zweiten Schmöllner Treffer ein. Das 2:0 weckte nun die Gäste, welche nach einem Diagonalball mit anschließendem Kopfball zur ersten kleineren Torannäherung kamen, welche von Franz Funke geklärt wurde. Den anschließenden Eckball schlossen die Gäste mit Schuss aus der zweiten Reihe ab und beim Klärungsversuch von Franz Funke landete der Ball zum 2:1 im eigenen Netz (12.). Im Anschluss kamen die Gäste zu weiteren Standardsituationen, welche allerdings keine Torgefahr einbrachten. Auf der Gegenseite führte eine vermeintliche Abseitsstellung zum 3:1 für die Knopfstädter, als Leon Gentsch mit Tiefenpass in Szene gesetzt wurde und überlegt einschob. Anschließend nahm sich die Partie eine Auszeit und beide Mannschaften kamen zu keinen nennenswerten Abschlüssen. Kurz vorm Pausenpfiff setzte sich Leon Gentsch noch einmal auf rechts durch, doch seine scharfe Eingabe war deutlich zu hoch angesetzt, um von Florian Pitschel verwertet zu werden. Mit einem 3:1 aus Schmöllner Sicht ging es somit in die Pause.