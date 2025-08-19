Ungefährdeter Heimsieg

Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg am Dienstag gegen die SG Weidenbach/Ornbau wollten die Gastgeber aus Großhabersdorf den Schwung gegen Brodswinden gleich mitnehmen und den ersten Heimsieg der Saison feiern. Vorsicht war allerdings geboten: die Gäste konnten in der Vorwoche der starken TSV Fichte Ansbach ein 0:0 abtrotzen. Bereits in der 9. Spielminute machte Ruppert ein großes Gastgeschenk in Form eines Eigentores – ähnlich wie Christoph Kramer damals gegen Dortmund, spielte er einen präzisen Flugball an Freund und Gegner vorbei in’s eigene Netz.

In der Folge erspielte sich der SVG einige Hochkaräter, ließ diese allerdings ein um’s andere Mal liegen. Brodwsinden kam in der ersten Halbzeit zu zwei mehr oder weniger gefährlichen Abschlüssen – dennoch durfte sich die Heimelf angesichts des knappen Spielstands nie zu sicher sein.