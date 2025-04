Ungefährdeter Erfolg am Baggerloch

Wie schon im Hinspiel stellte die TSV-Reserve der Ettlinger Zweitvertretung auch am Baggerloch ein Bein und konnte absolut verdient alle Zähler mit an den Mühlenweg bringen. Dabei stand das Ergebnis bereits zur Halbzeit fest. In der 10. Minute verwertete Michael Bonavia eine schöne Vorarbeit von Max Wenz zur frühen Auerbacher Führung. Knappe zehn Minuten später gab SSV-Schlussmann Link bei einem Freistoß von Thomas Ernst von Höhe der Mittellinie eine äußerst unglückliche Figur ab und verfehlte den Ball trotz „Leo“-Rufs, sodass er zum 0:2 ins Netz trudelte. Zwei weitere Hochkaräter ließ der TSV in Person von Wenz per Kopf (24.) und Dörnhöfer, der per Freistoß an der Latte scheiterte (31.), in der Folge liegen. Doch ein Doppelschlag von Dörnhöfer (33./43.) sorgte trotz des zwischenzeitlichen 1:3 der Ettlinger nach einer Ecke bereits zum Pausenpfiff für klare Verhältnisse.

Im zweiten Durchgang wusste die TSV-Reserve unter immer stärker werdenden Regenfällen ihre Führung geschickt zu verwalten, wobei man erstaunt feststellen musste, dass die Hausherren offensiv nicht den Hauch einer Gefahr ausstrahlten. Der einzig nennenswerte Abschluss von Rupp flog am rechten Pfosten vorbei (50.). Weitere Tormöglichkeiten blieben auf beiden Seiten aus und so plätscherte die Partie in den zweiten 45 Minuten ohne große Highlights dem Ende entgegen. Mit diesem Auswärtssieg bestätigt unsere zweite Mannschaft ihre aufsteigende Form der letzten Wochen, an die es nach der Osterpause auch in Bad Herrenalb anzuknüpfen gilt.