Ungefährdeter Derbysieg für Rot am See

Den besseren Start in das Lokalderby legten die Platzherren hin, denn nach einem Eckball faustete der TVR-Torhüter Ciprian Bica unglücklich Elia Blumenstock an und von diesem flog der Ball zur 1:0-Führung ins Tor. Die Gäste steckten diesen frühen Rückstand jedoch gut weg, und schon im Gegenzug verwandelte Sven Maier eine Flanke von Emmanuel Forson zum 1:1-Ausgleich. Nur wenig später besorgte wiederum Maier nach glänzender Vorarbeit von Forson aus kurzer Distanz gar die 2:1-Führung. Die Gäste blieben eindeutig überlegen und verpassten in der Folge eine durchaus höhere Führung. Von den Hengstfeldern, die sich kurz vor der Halbzeit durch eine unnötige „Ampelkarte“ selbst dezimierten, kam dagegen bis zum Pausenpfiff nicht mehr viel. Nach dem Wechsel machte der Gastgeber aber zunächst wieder zuerst auf sich aufmerksam, als Bica eine gefährliche Flanke wegfaustete, doch fünf Minuten später wurden die „Grün-Weißen“ geradezu ausgekontert. Diesmal bediente Maier mit einem Pass am Strafraum den lauernden Forson, der das Leder aus halblinker Position gekonnt zum 3:1 ins lange Eck schlenzte. Einige Minuten darauf schöpften die Hausherren neue Hoffnung, als Robert Becke eine Flanke von Daniel Walch zum 2:3-Anschlusstreffer ins lange Eck köpfte. Die Antwort kam aber prompt, denn gleich darauf setzte sich Simon Könninger auf der rechten Strafraumseite durch und passte nach innen, wo erneut Forson die Kugel zum 2:4 humorlos im Netz versenkte und damit den alten Abstand wieder herstellte. Der nicht zu bremsende Forson vollendete in der 70. Minute seinen Dreierpack, indem er nach einem Zuspiel von Joshua Barthelmäs den Ball am Torhüter vorbeischob und somit den auch in dieser Höhe verdienten 5:2-Endstand herstellte.