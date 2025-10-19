Ungefährdeter Auswärtssieg in Neibsheim

Die Vorzeichen für dieses Spiel waren klar: Tabellenplatz 2 gegen den Vorletzten, es muss ein Sieg her. Mit dieser Einstellung ging man auch direkt von Anfang an zu Werke, das 0:1 in der 3. Minute durch Maurice Toussaint war bereits der dritte Hochkaräter in diesem Spiel.

Auch in der Folge ließ man den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen, attackierte früh und setzte den Gegner permanent unter Druck. Einziges Manko war – wie leider zuletzt häufiger – die Chancenverwertung, sodass das 0:2 durch Tyler Wieczorek erst in der 21. Minute fällig wurde, obwohl es zu diesem Zeitpunkt auch schon 0:4 hätte stehen können.