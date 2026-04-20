Ungefährdeter Auswärtssieg

Bei wechselhaftem Wetter hatten unsere Jungs von Team I das Vorspiel, da es gegen die

Zweite vom Turnerbund Holzheim ging. Gegen den Tabellenletzten war das Ziel ganz klar

und wurde mehr oder minder auch erfüllt. Ein klarer Sieg, der noch klarer hätte sein

dürfen/sollen/müssen. Kaum Gefahr der Heimmannschaft und ein Platz, der unsere

begrenzten Fähigkeiten noch zusätzlich einschränkte. Das Spiel nahm vor allem gegen Ende

Fahrt auf, als Till Berlet nochmals eingewechselt wurde und die letzten drei Tore zum 0:9

Auswärtssieg erzielte.

Die Torschützen: 4x Till Berlet, 2x Tobias Goll, 2x Nico Dose, 1x Marcel König.

Nächste Woche geht es im Derby gegen TSV Bad Boll ll, wo man noch eine dicke Rechnung

zu begleichen hat.

M.M.