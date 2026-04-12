Ungefährdeter 4:1 Auswärtssieg in St. Leon

Die Neckarsteinacher Mannschaft übernahm vom Anpfiff weg die Initiative und kam in der Anfangsphase der Begegnung mit der zweiten Mannschaft des Landesligisten aus St. Leon zu einigen guten Tormöglichkeiten. In der 18. Spielminute war es dann so weit, nach einem Eckball schaltete Nick Ernestus im Strafraum der Gastgeber am schnellsten und versenkte den Ball zum 0:1 im Tor. Im weiteren Spielverlauf agierten die Gastgeber weiter aus einer massiven Defensive und die Elf der SpVgg tat sich schwer das aufgebaute Bollwerk in Bedrängnis zu bringen. Somit ging es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel agierte der Tabellenführer zielstrebiger und konnte in der 50. Spielminute durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter durch Rick Wulle auf 0:2 erhöhen. Für die Entscheidung sorgte dann Thorben Stadler in der 57. Spielminute, als er aus knapp 20 Metern einen Freistoß sehenswert im Torwinkel der Gäste zum 0:3 versenkte. In der 65. Spielminute war es dann Levin Sandmann, der aus kurzer Distanz den vierten Treffer für sein Team erzielen konnte. In den weiteren 25 Spielminuten gab es noch die eine oder andere Möglichkeit das Ergebnis deutlich höher zu gestalten, allerdings wurden alle weiteren Tormöglichkeiten ausgelassen. In der 90. Spielminute wurde die Neckarsteinacher Mannschaft dann von einem schnellen Konter des VfB St. Leon II überrascht und musste den Gegentreffer zum Endstand von 1:4 hinnehmen.

Fazit: Das Spiel in St. Leon gehörte eher zu den schwächeren Leistungen der aktuellen Saison. Allerdings hat unser Team erneut vier Tore erzielt und hatte das Spielgeschehen jederzeit unter Kontrolle. Mit einem Sieg am kommenden Sonntag gegen den FV Nußloch II können wir 6 Spieltage vor dem Saisonende die Meisterschaft in der Kreisliga B feiern. Die Meisterschafft war das erklärte Ziel vor der Saison, am kommenden Sonntag ist es endlich so weit, das gesteckte Saisonziel in die Tat umzusetzen.