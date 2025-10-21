Ungefährdet

„Ein verdienter, ungefährdeter Sieg, bedingt durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, das Ziel ohne Gegentor zubleiben wurde erfüllt, nur bei unserer Chancenverwertung ist noch Luft nach oben“, so Co-Trainer Felix Müller, der den im Urlaub weilenden Martin Hauswald vertrat.

Vom Anpfiff an übernahmen die Hausherren die Spielkontrolle, besetzten die Flügel, lauerten auf Umschaltmomente, wirkten lauf-und spielfreudig und spielten sich eine Vielzahl an Torgelegenheiten heraus. So scheiterte Max Seiml aus halbrechter Position an Torwart Thrum (2.), dann traf Seiml den Querbalken, den zurückspringenden Ball köpfte Brooklyn Menge zu zentral auf Torwart Thrum (9.). Überhaupt avancierte der Geraer Keeper zum besten Akteur und bewahrte sein Team vor weiteren Gegentoren. Die überfällige Führung markierte der mitgelaufene Patrick Hädrich, von Lukas Scheuring über den linken Flügel mustergültig bedient, freistehend einschiebend (25.). Als Torwartroutinier Christian Apel einen Rückpass vertändelte, fiel fast der Ausgleich, doch Diallos „Roller“ wurde noch geklärt (34.) „Eine etwas unglücklicher Situation, ich wollte den Ball links rausspielen, erhielt aber einen Stoß so dass ich die Kontrolle verlor, sicherlich hätte ich früher klären können“, so Christian Apel. Dann schlug Janes Grünert einen Freistoß von der linken Seite in den Strafraum auf den freistehenden Brooklyn Menge, der sich diese Chance nicht entgehen ließ und den Ball per Kopf versenkte (41.).

Weitere Möglichkeiten durch Hädrich (45., 49.), die Schlussmann Thrum entschärfte blieben ungenutzt. Für die nun im zweiten Durchgang offensiver agierenden Gäste besaß Winefeld die einzige Chance, als er einen Grundlinienrückpass aus 16 m nur knapp am Tor vorbeischoss (51.). Doch weiterhin blieben die Einheimischen am Drücker und erspielten sich Torgelegenheiten. Doch erst In der Schlußphase zahlten sich die Bemühungen dann auch aus. Zunächst schlenzte Scheuring den Ball aus 12 m nach Drehung ins linke Eck (73.), dann traf Messing im Strafraum freistehend zum Endstand in einer einseitigen Begegnung.