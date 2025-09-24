»Unfassbares Gefühl«: Upo überrascht in Weiden



Trotz nasskalter Temperaturen legten beide Teams einen engagierten Auftritt hin in der ersten Halbzeit. Beim Weidener Führungstreffer (14.) spielte der SpVgg in die Karten, dass Gästekeeper Niklas Mecke bei einem Abschlag ausrutschte. Johannes Rodler sagte Danke und spitzelte den Ball ins Tor. Pech hatte Upo bei einem Freistoßknaller von Benedikt Herbrich, der an die Latte klatschte (30.). Versäumtes holten die Gäste nur eine Minute später nach. Michael Rumpler verwertete einen Steckpass von Paul Götz mit einem Flachschuss ins lange Eck – 1:1. Kurz vor der Pause zeichnete sich Weidens Torwart Jannik Karger bei einem Eins gegen Eins mit Philipp Witzel aus.



Nach einer knappen Stunde war das Spiel vollends gedreht, als Herbrich einen Handelfmeter zum 1:2 verwertete (59.). Nikolai Seidel hatte die Szene mit einem Ballgewinn eingefädelt. Quasi im direkten Gegenzug fand Weiden II die passende Antwort: Trainer Josef Rodler drückte eine scharfe Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie. In einer spannenden letzten halben Stunde sollte ein erneuter Elfmeter die Entscheidung herbeiführen. Wieder fiel der Pfiff zugunsten der Gäste. Witzel wurde von Karger zu Falle gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Herbrich mit etwas Glück zum 2:3-Endstand (84.).



„Ein unfassbares Gefühl! Trotz sage und schreibe acht Ausfällen haben wir heute gegen eine Spitzenmannschaft der Liga auf Kunstrasen gewonnen! Jedes Wort über das Spielgeschehen wäre zu viel. Ein Riesenkompliment an unsere Jungs, die gezeigt haben, dass man mit einer Gemeinschaft alles erreichen kann. So kann es weitergehen, wohlwissend dass nun die schwersten Spiele auf uns warten. Jetzt heißt es erstmal bis Sonntag, auf die Tabelle schauen und genießen“, jubelte Upo's fehlender Trainer Sven Seitz kurz nach Spielende aus der Entfernung.



Trotz der erneuten Niederlage sah Weidens Coach Josef Rodler eine „deutliche Steigerung gegenüber dem Arnschwang-Spiel. Fußballerisch war es eine gute Leistung. Allerdings sind wir aktuell zu naiv, bekommen durch einfachste Konter die Gegentore und machen naive Fehler. Vorne machen wir unsere Tore nicht. Aktuell sind wir nicht mehr als eine Mittelfeldmannschaft. Wir müssen schauen, jetzt unsere Punkte zu holen und weiterzumachen.“