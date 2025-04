Unfassbarer Fight – Askania belohnt sich in der Nachspielzeit!

Die zweite Hälfte begann ähnlich körperbetont. In der 55. Minute wurde es erstmals gefährlich, als Al-Kauthar einen Freistoß knapp über das Tor setzte. Kurze Zeit später nutzte der Gastgeber eine kleine Schwächephase der Gäste aus: In der 60. Minute erzielte Al-Kauthar das 1:0, fünf Minuten später folgte das 2:0 – einmal durch einen Konter, einmal durch einen Fehler im Spielaufbau.

Askania wechselte, brachte frische Kräfte, und gab sich trotz des Rückstands nicht auf. Während Al-Kauthar zunehmend auf Zeit spielte und Gelbe Karten kassierte, setzte Askania in der Nachspielzeit noch einmal alles auf eine Karte. In der 92. Minute verkürzte Davis nach starkem Querpass von Marcel auf 1:2. Der Schlusspunkt folgte in der letzten Aktion des Spiels: Nach einem perfekt getretenen Freistoß von Tim köpfte Nick Donner den umjubelten 2:2-Ausgleich.

Damit bleibt Askania weiter ungeschlagen und sichert sich in einem emotionalen Spiel einen wichtigen Punkt im Aufstiegskampf.