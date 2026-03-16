🗣: „Unfassbarer Derby-Nachmittag in Menzing" – MTV „schüttelt" sich

Stefan Gutsmiedl und der SV Waldeck Obermenzing gewinnen ein hitziges Derby. – Foto: Oliver Rabuser

Stefand Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach: "Wir konnten uns gut auf den Gegner einstellen. Sie sind so aufgetreten, wie wir es erwartet hatten. Über eine kompakte Defensive, mit viel Ruhe im eigenen Ballbesitz, wollten wir nach vorne agieren. Das ist uns gut gelungen. Das Spiel nach vorne konnten wir so umsetzen, wie wir es uns vorgestellt haben.

In der ersten Halbzeit gehen wir durch einen Lupfer von Roman Fuchs mit 1:0 in Führung. In der Folge können wir das 2:0 nachlegen, was uns sehr gut getan hat. Allerdings kassieren wir in der ersten Minute der zweiten Halbzeit den Anschlusstreffer. Meine Mannschaft hat das gut weggesteckt und hat danach wenig zugelassen. Mit der Qualität, die der MTV in der Offensive hat, kann man nicht alles wegverteidigen. Wir sind aber stabil gestanden und gehen verdient als Sieger vom Platz. Die Punkte tun im Abstiegskampf sehr gut, da wollen wir jetzt anknüpfen." Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Wir sind mit gemischten Gefühlen nach Geiselbullach gefahren. Auf der einen Seite wussten wir es wartet ein Gegner auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite leiden wir aber seit Rückrundenstart an großen Personalproblemen. In Summe fehlen uns sehr viele Spieler. Dennoch waren wir zuversichtlich zählbares mitzunehmen, weil wir immer noch eine guten Kader bilden konnten. Wir sind auf einen sympathischen Verein getroffen, der alles in die Waagschale geworfen hat.

Spielerisch waren wir überlegen und das Spiel hat sich mehr auf der Seite von Geiselbullach abgespielt. Sie haben aber immer wieder mit langen Bällen versucht, ihre Offensivkräfte in Szene zu bringen. Wir haben es nicht geschafft unsere ersten Chancen zu nutzen. Geiselbullach dagegen hat mit der ersten Chance mit einem sehenswerten Lupfer das 1:0 erzielt. In der Folge haben wir weiter gedrückt und hatten die ein oder andere 100 prozentige Chance. Mit der zweiten Situation für Geiselbullach bekommen wir direkt das 2:0. In der Halbzeit haben wir etwas offensiver umgestellt. Mit der ersten Ecke erzielen wir direkt den Anschlusstreffer. Luca Roth zeigt sich in super Form und hat auch das Tor erzielt. Ab der 60. Minute hatten wird das Spiel voll unter Kontrolle und haben Geiselbullach in die eigene Hälfte gedrückt. Leider haben wir nicht mehr die richtigen Mittel gefunden. Der Sieg geht absolut verdient an Geiselbullach. Wir müssen uns schütteln. Als Aufsteiger gehört es dazu, mal ein paar Wochen mit sich zu kämpfen. Für uns geht es jetzt darum Punkte einzufahren, um die Klasse halten zu können." Waldeck entscheidet hitziges Derby gegen SV Untermenzing für sich