Unfassbare Wende der SGM HENOBO, SG Griesingen nicht zu stoppen

SG Aulendorf – TSV Eschach II 3:0

Die SG Aulendorf ließ vor 100 Zuschauern keine Zweifel am Heimsieg aufkommen. Andreas Krenzler traf innerhalb von fünf Minuten doppelt (35., 40.) und stellte die Weichen früh. In der zweiten Halbzeit sorgte David-Noah Rimili in der 69. Minute für den 3:0-Endstand.

SV Baindt II – TSV Berg II 2:1

Eine intensive Partie drehte der SV Baindt II nach Rückstand. Alexander Wackler brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.). Direkt nach dem Seitenwechsel glich Johannes Schnez aus (50.). In der 65. Minute avancierte Jacob Schaffer zum Matchwinner mit dem 2:1. Besonders bitter für Berg: Schon in der 35. Minute scheiterte Silas Steinhauser mit einem Foulelfmeter.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SG Waldburg/Grünkraut 1:2

Die Gäste legten in der 21. Minute durch Philipp Roessler vor. Janic Müller sorgte mit seinem Treffer kurz nach Wiederbeginn (49.) für den Ausgleich, ehe David Müller in der 69. Minute das entscheidende 1:2 markierte.

SV Mochenwangen – SV Ankenreute 1:3

Ein Blitzstart durch Robin Braun brachte die Gäste schon nach einer Minute in Führung. Gabriel Oancea glich nach zwölf Minuten für Mochenwangen aus. Doch Nik Jerg sorgte per Handelfmeter (50.) und mit einem weiteren Treffer (73.) für den verdienten Auswärtssieg. Mochenwangen schwächte sich zudem selbst: Michael Jarju sah in der 37. Minute Gelb-Rot.

FV Molpertshaus – SG Baienfurt 1:8

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Molpertshaus, bei dem Fabian Weggerle überragte. Er erzielte vier Treffer (19. Foulelfmeter, 21., 63., 69.). Fabian Frey (39.), Stefan Sauter (51.), Julian Reimann (54.) und Nico Linder (73.) komplettierten die Gala. Mihael Markulin traf in der 51. Minute für Molpertshaus zum zwischenzeitlichen 1:4.

SV Kehlen – SK Weingarten 3:6

Ein wildes Spiel mit gleich vier Elfmetern und neun Toren. Rahman Soyudogru eröffnete mit einem Doppelschlag (3., 5. Foulelfmeter). Vedat Sögüt (15.) und Yusuf Ekincioglu per Elfmeter (33.) bauten die Führung aus. Felix Dunger verkürzte per Handelfmeter (37.), doch Weingarten blieb eiskalt: Vedat Sögüt (40.) und Oguzhan Selale (45. Foulelfmeter) erhöhten weiter. Kehlen kam noch durch Ali Husin (63.) und erneut Felix Dunger (76. Foulelfmeter) heran. Bitter: Felix Dunger sah in der 85. Minute Gelb-Rot.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SV Weissenau 2:0

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Marc Reinhart traf in der 11. Minute, Simone Ercolani legte nur vier Minuten später nach (15.). Danach verteidigte die SGM konzentriert und brachte das 2:0 über die Zeit.

TSG Ailingen II – VfB Friedrichshafen II 2:2

Ein umkämpftes Duell endete leistungsgerecht. Ingo Haller traf früh zur Führung für die Hausherren (13.), doch Frederik Liesenberg glich nach der Pause aus (49.). Dominik Schneider brachte Ailingen in der 67. Minute wieder nach vorn, ehe Ryan Radu (77.) den Gästen das 2:2 rettete. Überschattet wurde die Partie von einer Roten Karte für Jannik Willauer (30.) bei den Gastgebern.