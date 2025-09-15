Unfassbare Wende der SGM HENOBO, SG Griesingen nicht zu stoppen

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Bodensee und Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SG Aulendorf – TSV Eschach II 3:0
Die SG Aulendorf ließ vor 100 Zuschauern keine Zweifel am Heimsieg aufkommen. Andreas Krenzler traf innerhalb von fünf Minuten doppelt (35., 40.) und stellte die Weichen früh. In der zweiten Halbzeit sorgte David-Noah Rimili in der 69. Minute für den 3:0-Endstand.
SV Baindt II – TSV Berg II 2:1
Eine intensive Partie drehte der SV Baindt II nach Rückstand. Alexander Wackler brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.). Direkt nach dem Seitenwechsel glich Johannes Schnez aus (50.). In der 65. Minute avancierte Jacob Schaffer zum Matchwinner mit dem 2:1. Besonders bitter für Berg: Schon in der 35. Minute scheiterte Silas Steinhauser mit einem Foulelfmeter.
FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SG Waldburg/Grünkraut 1:2
Die Gäste legten in der 21. Minute durch Philipp Roessler vor. Janic Müller sorgte mit seinem Treffer kurz nach Wiederbeginn (49.) für den Ausgleich, ehe David Müller in der 69. Minute das entscheidende 1:2 markierte.
SV Mochenwangen – SV Ankenreute 1:3
Ein Blitzstart durch Robin Braun brachte die Gäste schon nach einer Minute in Führung. Gabriel Oancea glich nach zwölf Minuten für Mochenwangen aus. Doch Nik Jerg sorgte per Handelfmeter (50.) und mit einem weiteren Treffer (73.) für den verdienten Auswärtssieg. Mochenwangen schwächte sich zudem selbst: Michael Jarju sah in der 37. Minute Gelb-Rot.
FV Molpertshaus – SG Baienfurt 1:8
Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Molpertshaus, bei dem Fabian Weggerle überragte. Er erzielte vier Treffer (19. Foulelfmeter, 21., 63., 69.). Fabian Frey (39.), Stefan Sauter (51.), Julian Reimann (54.) und Nico Linder (73.) komplettierten die Gala. Mihael Markulin traf in der 51. Minute für Molpertshaus zum zwischenzeitlichen 1:4.
SV Kehlen – SK Weingarten 3:6
Ein wildes Spiel mit gleich vier Elfmetern und neun Toren. Rahman Soyudogru eröffnete mit einem Doppelschlag (3., 5. Foulelfmeter). Vedat Sögüt (15.) und Yusuf Ekincioglu per Elfmeter (33.) bauten die Führung aus. Felix Dunger verkürzte per Handelfmeter (37.), doch Weingarten blieb eiskalt: Vedat Sögüt (40.) und Oguzhan Selale (45. Foulelfmeter) erhöhten weiter. Kehlen kam noch durch Ali Husin (63.) und erneut Felix Dunger (76. Foulelfmeter) heran. Bitter: Felix Dunger sah in der 85. Minute Gelb-Rot.
SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SV Weissenau 2:0
Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Marc Reinhart traf in der 11. Minute, Simone Ercolani legte nur vier Minuten später nach (15.). Danach verteidigte die SGM konzentriert und brachte das 2:0 über die Zeit.
TSG Ailingen II – VfB Friedrichshafen II 2:2
Ein umkämpftes Duell endete leistungsgerecht. Ingo Haller traf früh zur Führung für die Hausherren (13.), doch Frederik Liesenberg glich nach der Pause aus (49.). Dominik Schneider brachte Ailingen in der 67. Minute wieder nach vorn, ehe Ryan Radu (77.) den Gästen das 2:2 rettete. Überschattet wurde die Partie von einer Roten Karte für Jannik Willauer (30.) bei den Gastgebern.
Kreisliga A2:
SG Argental – SGM HENOBO 4:5
Ein unfassbares Spektakel erlebten die Zuschauer, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Samuel Weiß eröffnete in der 20. Minute und erhöhte nur zwei Minuten später Marius Späth auf 2:0. Noch vor der Pause brachte Marcus Schmid die Gäste zurück ins Spiel (45.+1). Nach der Pause stellte Samuel Weiß mit seinem zweiten Treffer (56.) den alten Abstand wieder her. Doch HENOBO antwortete erneut: Luca Schmitt verkürzte vom Punkt (72.). Marius Späth traf in der 77. Minute zum 4:2, doch in den Schlussminuten brach ein Torsturm los. Yanick Minge (82.), Gabriel Gierer (90.) und erneut Yanick Minge (90.+3) sorgten für die unfassbare Wende.
SV Wolfegg – FC Isny 2:1
Der SV Wolfegg bewies Moral und drehte die Partie nach Rückstand. Eren Soydemir brachte die Gäste in der 59. Minute in Führung. Felix Rauch traf zehn Minuten später zum Ausgleich (69.), ehe Jonathan Dischl in der 87. Minute den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte.
TSV Schlachters – FC Wangen II 2:1
Ein Doppelpack von Jonas Hermann sicherte den Heimsieg. Früh traf er in der 7. Minute zum 1:0. Nach dem Ausgleich von Ahmed Yachir (65.) übernahm Hermann erneut die Verantwortung und verwandelte in der 80. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand.
FC Scheidegg – SpVgg Lindau 1:2
Vor 321 Zuschauern wurde es ein umkämpftes Duell. Kaan Basar brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Julius Hofmann glich in der 55. Minute aus, doch nur zwei Minuten später war es Tolga Korkmaz, der Lindau den 2:1-Sieg sicherte.
SGM Beuren/Rohrdorf – TSV Neukirch 2:2
Ein rassiges Unentschieden mit wechselnden Führungen. Maximilian Hörburger brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung. Jonas Müller drehte die Partie mit Treffern in der 34. und 59. Minute. Doch Beuren/Rohrdorf kämpfte sich zurück – Fabian Scholz verwandelte in der 80. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2.
Kreisliga A1:
TSV Türkgücü Ehingen – TSV Einsingen 2:2
Ein Duell voller Emotionen endete mit einer Punkteteilung. Mustafa Mavis brachte Türkgücü bereits in der 7. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später stellte Matthäus Fuger für Einsingen den Ausgleich her. Nach der Pause schien Paul Göggelmann in der 70. Minute das Spiel zu drehen, doch Lemi Altun antwortete nur fünf Minuten später zum 2:2-Endstand.
SC Heroldstatt – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 0:2
Die Gäste sicherten sich mit Effizienz den Sieg. Daniel Haas traf in der 41. Minute zur Führung, ehe Julian Hauler in der 61. Minute nachlegte. Heroldstatt fand keine Mittel mehr, um die Niederlage abzuwenden.
SGM Schmiechtal/Alb I – SG Oberdischingen/Ersingen 0:4
Die SG Oberdischingen/Ersingen zeigte sich auswärts torhungrig. David Maier eröffnete den Torreigen in der 35. Minute, Raphael Schirmer erhöhte in der 55. Minute. Nico Koch traf in der 64. Minute, und André Demartin setzte mit dem 0:4 in der 80. Minute den Schlusspunkt.
FV Schelklingen-Hausen – RSV Ermingen 2:1
Ein intensives Spiel mit vielen Wendungen: Matteo Tews brachte Schelklingen-Hausen in der 15. Minute in Führung. Schon zuvor hatte Sven König per Foulelfmeter die Chance auf die Gästeführung, scheiterte jedoch an Torwart Markus Sauter (34.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Philipp Sorg (60.) spielte Ermingen in Unterzahl. Timm Bayer nutzte das Übergewicht zum 2:0 (70.), ehe Yannik Behrend in der 87. Minute nur noch verkürzen konnte.
SV Pappelau-Beiningen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:2
Die Gäste erwischten den besseren Start: Nico Betz traf in der 17. Minute. Leon Springer erhöhte kurz vor Schluss (87.). Doch Cristian Boldea sorgte per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.) noch einmal für Spannung, am Ende blieb es beim knappen 1:2.
SG Altheim – SV Niederhofen 2:1
Vor 250 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel. Leon Hirsch brachte die Gäste früh in der 19. Minute in Führung. Doch Altheim drehte in der Schlussphase die Partie: Luis Hartmann glich in der 81. Minute aus, und nur fünf Minuten später ließ Martin Pfänder die Heimfans mit seinem 2:1-Tor (86.) jubeln.
TSV Blaubeuren – SG Griesingen 1:7
Ein bitterer Nachmittag für Blaubeuren, der trotz früher Führung durch Jannik Mayer (11.) in einem Debakel endete. Fabian Karle (15.) glich aus, danach trafen Michael Pfänder (23.), Timo Hildenbrand (44.), Peter Gobs (50., 85.), Jonas Mast (54.) und Jannik Julian Werner (83.) für die übermächtigen Gäste.
Kreisliga A2:
TSV Pfuhl – SV Nersingen 1:2
Das Duell begann mit einem Schock für die Hausherren. Schon in der 9. Minute brachte Mesut Yildiz die Gäste in Front, und nur sechs Minuten später legte Adrian Reichenberger nach. Pfuhl antwortete prompt durch Simon Roth (23.), doch das Spiel kippte endgültig, als Nils Stöcker nach einem harten Foulspiel in der 26. Minute Rot sah. In Unterzahl fehlte den Gastgebern die Durchschlagskraft. In der Nachspielzeit kassierte auch noch Samuel Schiele Gelb-Rot – ein bitterer Nachmittag für den TSV Pfuhl.
SGM Albeck/Göttingen – SV Oberelchingen 3:2
Die Zuschauer erlebten ein packendes Duell, in dem Moritz Ufschlag die Gäste zweimal in Führung brachte (33., 57.). Doch Elias Walter hatte jeweils die passende Antwort (36., 79.) und hielt die Hoffnung der Heimelf am Leben. In der Schlussphase avancierte Nico Lonsinger mit seinem Treffer in der 88. Minute zum umjubelten Matchwinner für Albeck/Göttingen.
SV Thalfingen – TSV Berghülen 1:3
Die Gäste aus Berghülen spielten clever und nutzten ihre Chancen eiskalt. Simon Schuon brachte sie früh in Führung (15.), ehe Lars Frindt in der 55. Minute für Thalfingen ausglich. Doch Berghülen schlug zurück: Alexander Jauß (75.) und Florian Kast (84.) machten den Auswärtssieg perfekt.
TSV Bermaringen – SV Lonsee 0:1
Ein hart umkämpftes Match, das Simon Wörz in der 34. Minute mit seinem Treffer entschied. Bitter für Lonsee: Hannes Schneller musste nach einer Notbremse in der 40. Minute mit Rot vom Platz. Bermaringen bekam in der 66. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch Manuel Klöble scheiterte per Foulelfmeter an Keeper Justin Fälchle.
SV Asselfingen – SV Weidenstetten 1:0
Jochen Fischer war in der 27. Minute der Mann des Tages, als er den einzigen Treffer erzielte. Asselfingen verteidigte den knappen Vorsprung leidenschaftlich und brachte den Sieg vor 100 Zuschauern ins Ziel.
FC Neenstetten – TSG Söflingen 2:3
Ein turbulenter Beginn: Schon nach sieben Minuten lag Neenstetten 0:2 hinten – Florian Zumsteg (1.) und ein Eigentor von Alexander Schrag (7.) hatten Söflingen jubeln lassen. Gerwin Ulmer verkürzte in der 27. Minute, doch David Schupp stellte in der 64. Minute den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Jannik Leibing noch per Foulelfmeter (90.), doch für eine Wende reichte es nicht mehr.
SV Fortuna Ballendorf – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 3:2
Ballendorf drehte eine Partie, die bereits verloren schien. David Brandt (6.) und Sofyan Eid (12.) brachten die Gäste früh mit 0:2 in Führung. Doch Florian Wachter (30.) leitete die Aufholjagd ein. In der 84. Minute glich Nikolai Tappert per Foulelfmeter aus, und in der 90. Minute ließ er die 200 Zuschauer mit seinem Siegtreffer erneut jubeln. Für die Gäste wurde es bitter: Zlatko Ceglec sah in der 55. Minute Gelb-Rot, Sam Kürsammer in der Schlussminute Rot.
TSV Westerstetten – TSV Bernstadt 0:6
Ein Debakel für die Hausherren. Max Noller eröffnete den Torreigen (18.), ein Eigentor von Cihan Cicek erhöhte (46.). Danach dominierten die Gäste nach Belieben: Samuel Jost (57.), Samuel Bosch (60., 69.) und Franz Noller (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Getrübt wurde der klare Auswärtssieg durch eine Rote Karte für Tom Späth in der 64. Minute.
Kreisliga A3:
SGM Ingstetten/Schießen – TSV Holzheim 1:0
Ein frühes Tor entschied diese enge Partie. Bereits in der 20. Minute traf Samuel Gerstlauer und brachte die Heimelf auf die Siegerstraße. Holzheim mühte sich im weiteren Verlauf, fand jedoch keinen Weg durch die kompakte Defensive der Gastgeber.
TSF Ludwigsfeld – SG TSV Buch/Obenhausen II 3:4
Vor 110 Zuschauern entwickelte sich ein Spektakel. Tim Schrapp brachte die Gäste zweimal in Führung (12., 25.), Dominik Zwatschek erhöhte gar auf 1:3 (32.). Doch Ludwigsfeld bewies Moral: Kevin Rosert (45.+1) und Enzo Mingoia per Strafstoß (45.+5) stellten zur Pause auf 3:3. Als sich alles auf ein Remis einstellte, schlug Thomas Deutschenbaur in der 89. Minute eiskalt zu und sicherte den Gästen den Auswärtssieg.
FV Bellenberg – FV Altenstadt 0:2
Die Partie blieb lange offen, bis Maximilian Rau in der 69. Minute vom Punkt Nervenstärke bewies. Nur acht Minuten später legte er den zweiten Treffer nach (77.) und brachte Altenstadt endgültig auf die Siegerstraße.
SV Beuren – TSV Regglisweiler abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
FV Gerlenhofen – SV Esperia Italia Neu-Ulm 1:1
Ein hitziges Spiel, das keinen Sieger fand. Moritz Schröter brachte Gerlenhofen in der 35. Minute in Führung, doch Leon Hofmann glich nach einem Strafstoß in der 51. Minute aus. Bitter für die Hausherren: Nick Affeldt sah in der 81. Minute Gelb-Rot.
SV Tiefenbach 1920 – SV Oberroth 4:3
Ein packendes Torfestival. Marc Dorner brachte Oberroth früh in Front (10.), ehe Lukas Sauer ausglich (22.). Nach der Pause trafen Florian Pistel (47.) und Timo Hatzelmann per Strafstoß (53.) für die Gäste. Tiefenbach gab sich nicht geschlagen: Alessandro Pazienza verkürzte (85.), Tobias Miller glich in der 90. Minute aus – und in der Nachspielzeit ließ Pazienza die Heimfans mit dem späten Siegtreffer (90.+5) jubeln.
FV Weißenhorn – SSV Illerberg/Thal 0:1
Jonas Langenwalter erzielte in der 55. Minute das Tor des Tages. Weißenhorn drängte vor 105 Zuschauern auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und nahmen den knappen Sieg mit nach Hause.
