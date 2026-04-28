Unfassbare Trauer in Rotthalmünster: Matthias Witte (31) verstorben „100-Prozentiger“ wurde nur 31 Jahre alt. Sein Verein steht unter Schock. von red · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

Matthias Witte wurde nur 31 Jahre alt. – Foto: Peter Solek

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Der TSV Rotthalmünster trägt Trauer. Am vergangenen Mittwoch ist Matthias Witte im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Der Verein verliert eine Persönlichkeit, die den Klub in den vergangenen Jahren sportlich wie menschlich geprägt hat. Trotz der tiefen Bestürzung entschied sich die Mannschaft am Wochenende, ihr Spiel zu bestreiten – und lieferte einen emotionalen Tribut auf dem Rasen ab.

Die Nachricht vom Tod des 31-Jährigen hat sich wie ein Schleier über den Verein gelegt. Seit 2022 trug Witte das Trikot des TSV und hinterlässt nun eine Lücke, die kaum zu schließen sein wird. Er war eine Persönlichkeit, die voranging. Laut Vereinsangaben war er ein „100-Prozentiger“, der seine große Leidenschaft für den Fußball bei jedem Einsatz spüren ließ. Ob auf dem Rasen oder in der Kabine: Er war immer präsent. Besonders in der Spielzeit 2022/23 stellte er seine Qualität unter Beweis und war für "Münster" eine Lebensversicherung: Mit 14 Treffern und 15 Assists war er maßgeblich am Aufstieg in die Kreisklasse beteiligt.

Am vergangenen Wochenende stand für den TSV die Partie gegen den RSV Walchsing auf dem Plan. Inmitten der tiefen Trauer traf die Mannschaft eine Entscheidung: Das Team wollte das Match für „Matze“ gewinnen und hat sich bewusst dafür entschieden, das Heimspiel durchzuziehen. Wittes Weg im niederbayerischen Fußball war von namhaften Stationen geprägt. Seine Juniorenzeit verbrachte er unter anderem beim SV Schalding in der U19-Bezirksoberliga, ehe er seine ersten Schritte im Herrenbereich beim SV Haarbach in der Kreisklasse und Kreisliga machte. Nach drei erfolgreichen Spielzeiten beim FC Fürstenzell in der Kreisliga und Bezirksliga verschlug es ihn für ein Jahr zum FC Tiefenbach (Bezirksliga Ost). Über den ASCK Simbach führte ihn sein Weg schließlich nach Rotthalmünster, wo er seine sportliche Heimat fand.