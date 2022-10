Haben allen Grund zur Freude: Die Kicker des SV Schalding-Heining führen nach 17 absolvierten Partien souverän die Bayernliga Süd an. – Foto: Andreas Roith

"Unfassbare Teamleistung": SVS mit erfolgreichem Hinrundenabschluss 17. Spieltag in der Bayernliga Süd: Hartes Stück Arbeit für den Herbstmeister beim FC Deisenhofen

Nach einem Abstieg einen Neustart hinzulegen, ist oft eine extrem schwierige Aufgabe. Bestes Beispiel ist in der aktuellen Bayernliga-Saison der TSV 1860 Rosenheim, der sich nach dem Regionalliga-Abstieg nun auf dem letzten Tabellenplatz wiederfindet. Auch der SV Schalding-Heining musste im vergangenen Sommer, nach acht Spielzeiten im Oberhaus des Amateurfußballs, den Gang eine Liga tiefer antreten. Nach der Vorrunde stellt der SVS eindrucksvoll unter Beweis, dass es so schnell wie möglich wieder nach oben gehen soll. "Das hätten wir uns so nicht erträumen lassen", gibt der sportliche Leiter Markus Clemens zu.

Nach einem etwas holprigen Start in diese Spielzeit haben die Schaldinger seit mittlerweile 13 Spielen nicht mehr verloren, die letzten sieben Partien konnte das Team von Coach Stefan Köck allesamt für sich entscheiden. Und auch heute geht's mit drei Punkten im Gepäck zurück in den Passauer Westen, wenngleich Clemens wusste: "Das war ein hartes Stück Arbeit." Bei schwierigen Platzverhältnissen sahen die Zuschauer an der Deisenhofener Sportanlage eine ausgeglichene Partie. "Deisenhofen hat ein sehr gutes Spiel gemacht, die sind ganz hart zu bespielen", lobte Clemens den Gegner, der nach der Hälfte der Spielzeit auf Rang acht liegt. Auf beiden Seiten waren Torchancen rar gesät, fast schon folgerichtig kamen die Gäste durch einen Standard zur nicht unverdienten Führung. Nach einer Ecke von Jonas Rossdorfer stieg der erst wenige Minuten vorher ins Spiel gekommene Walter Kirschner am höchsten und ließ den mitgereisten SVS-Anhang erstmals jubeln (66.). "Damit haben wir im Endeffekt das Spiel entschieden", freute sich der sportliche Leiter über den ersten Saisontreffer des Abwehrspielers und den 13. Saisonsieg, der mit dem zweiten Treffer tief in der Nachspielzeit veredelt wurde: Am Ende eines "blitzsauberen" Konters über den eingewechselten Nemanja Radivojevic und Kapitän Markus Gallmeier vollendete Patrick Rott zum 2:0-Endstand aus Sicht der Gäste (90.+7).