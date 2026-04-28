Unfassbare Aufholjagd auf Schalke

Zunächst deutete alles auf einen klaren Heimsieg der Gastgeber hin. Bereits in der Anfangsphase brachte Malik Tubic Schalke in Führung. Danach legten Niclas Damberg und Luca Vozar nach, sodass Wolfsburg zur Pause mit 0:3 zurücklag. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Vozar sogar auf 4:0 – scheinbar die Entscheidung. Die Mannschaft von Trainer Niklas Bräuer wirkte bis dahin überfordert, vor allem bei Standardsituationen und in den direkten Duellen.

Dann beginnt das Wunder Doch mit dem vierten Gegentor begann die große Wende. Darwin Soylu verkürzte per Freistoß auf 1:4 und brachte neue Hoffnung ins Wolfsburger Spiel. Als Schalkes Silas Thier eine Hereingabe ins eigene Tor lenkte, war der Anschluss plötzlich hergestellt. Nur zwei Minuten später traf erneut Soylu aus der Distanz zum 3:4 – und nun kippte die Partie komplett. Die Wölfe spielten sich in einen Rausch. Karlo Simic erzielte zehn Minuten vor Schluss mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel den Ausgleich zum 4:4.