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Unfassbare Aufholjagd auf Schalke
Wolfsburger U19 dreht ein 0:4 und gewinnt spektakulär mit 5:4
Was für ein Fußball-Nachmittag für die VfL Wolfsburg U19: Die A-Junioren der Grün-Weißen haben im letzten Gruppenspiel der Hauptrunde ein kaum noch möglich geglaubtes Comeback geschafft und beim FC Schalke 04 U19 nach 0:4-Rückstand noch mit 5:4 gewonnen.
Zunächst deutete alles auf einen klaren Heimsieg der Gastgeber hin. Bereits in der Anfangsphase brachte Malik Tubic Schalke in Führung. Danach legten Niclas Damberg und Luca Vozar nach, sodass Wolfsburg zur Pause mit 0:3 zurücklag. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Vozar sogar auf 4:0 – scheinbar die Entscheidung.
Die Mannschaft von Trainer Niklas Bräuer wirkte bis dahin überfordert, vor allem bei Standardsituationen und in den direkten Duellen.
Dann beginnt das Wunder
Doch mit dem vierten Gegentor begann die große Wende. Darwin Soylu verkürzte per Freistoß auf 1:4 und brachte neue Hoffnung ins Wolfsburger Spiel. Als Schalkes Silas Thier eine Hereingabe ins eigene Tor lenkte, war der Anschluss plötzlich hergestellt.
Nur zwei Minuten später traf erneut Soylu aus der Distanz zum 3:4 – und nun kippte die Partie komplett. Die Wölfe spielten sich in einen Rausch. Karlo Simic erzielte zehn Minuten vor Schluss mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel den Ausgleich zum 4:4.
Den Schlusspunkt setzte schließlich Pharell Hensel, der nach einer weit gezogenen Ecke in der 85. Minute zur Wolfsburger Führung einschob. Aus einem 0:4 wurde tatsächlich noch ein 5:4-Erfolg – eine der spektakulärsten Aufholjagden der Saison.
Starkes Signal vor den Playoffs
Trainer Bräuer sprach anschließend von einem „einzigartigen Spiel“ und lobte besonders die Mentalität seines Teams. Nach dem sicheren Einzug in die K.-o.-Runde um die Deutsche Meisterschaft sendet die U19 damit ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz: Mit diesen Jungwölfen ist jederzeit zu rechnen.