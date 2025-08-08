„Unfassbar“: TuS Geretsried bleibt weiter ungeschlagen

Der TuS Geretsried schwebt weiter auf der Aufstiegseuphoriewelle. Nach dem 2:0-Auswärtserfolg beim TSV Kottern feierte das Team von Trainer Daniel Dittmann am gestrigen Freitagabend mit dem 2:1 gegen den SV Heimstetten auch den ersten Heimsieg und bleibt damit in der Bayernliga ungeschlagen. „Unfassbar“ fand das der Coach, als er unmittelbar nach Spielschluss seine „Jungs“ im obligatorischen Kreis beglückwünschte.

Eine halbe Stunde passierte nicht viel vor rund 250 Zuschauern. Um diese Phase als „Abtasten“ zu werten, war allerdings zu viel Tempo im Spiel. Der Ball bewegte sich jedoch überwiegend zwischen den Strafräumen, im letzten Drittel, den Angriffszonen, kamen die Zuspiele zu ungenau, um für Gefahr zu sorgen. In der 17. Minute kam TuS-Torjäger Srdan Ivkovic nach einem Steckpass in die Tiefe einen Schritt zu spät gegen SV-Torhüter Moritz Knauf, dann hatte es sich aber auch mit Aufregern. Bis zur 37. Minute: Kaita Kawai nutzte eine Schlampigkeit im Heimstettener Aufbauspiel, zog die Konzentration von Torhüter Moritz Knauf ganz auf sich und legte im letzten Moment quer auf den mitgelaufenen Tyrone Prepeluh – 1:0. „Wir wollten sie auf den falschen Fuß kriegen und dann attackieren. Das hat Keita gut gerochen“, lobte Dittmann den „für mich besten Mann auf dem Platz“. Der Treffer tat dem Spiel der Gastgeber gut, die nun offensiv mutiger agierten. Beim nächsten Angriff schlenzte Alexander Badzdrigiannis den Ball aus 14 Metern am Tor vorbei.

Besser machte er es elf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit – allerdings mit Unterstützung der Heimstettener Hintermannschaft. Badzdrigiannis überspielte Torhüter Knauf, setzte seinen Schuss aus zehn Metern an den Innenpfosten, von wo der Ball in Pingpong-Manier zwischen zwei Verteidigern hin und her sprang, bis Innenverteidiger Fabian Cavadias ihn zum 2:0 ins eigene Netz stieß. „Danach haben wir versäumt den Sack früher zuzumachen“, monierte TuS-Coach Dittmann, der sonst nicht auszusetzen hatte. So trat Kapitän Sebastian Schrills den Ball aus zwölf Metern übers Tor, den nächsten Schuss setzte er flach an, kein Problem für Torhüter Knauf.