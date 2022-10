»Unfassbar talentiert« - Haching feiert 17-Jährigen nach Gerland-Tipp 16.Spieltag - Samstag: Heimstetten lebt - und wie! 5:3-Erfolg gegen Nürnberg II +++ Greuther Fürth II schlägt Aubstadt

Es war der Tag des Teenagers! Maurice Krattenmacher, Top-Talent der Hachinger und zarte 17 Jahre jung, durfte zum dritten Mal von Anfang an ran. Und aller guten Dinge waren in diesem Fall auch drei! Denn gegen die DJK Vilzing markierte der Junioren-Nationalspieler einen Doppelpack, erzielte damit seine erste beiden Treffer in der Regionalliga Bayern und ebnete den Hausherren den Sieg gegen den Aufsteiger.Das sagte Vilzings Coach Josef Eibl: "Meiner Meinung nach eine unnötige, aber verdiente Niederlage. Wir machen in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel, machen aber ganz einfach zu viele Fehler. Im zweiten Abschnitt wurde der Druck von Haching größer und wir haben zu viele Standardsituationen zugelassen. Da sind sie brandgefährlich! Meine Mannschaft hat aber nie aufgehört, Fußball zu spielen. Das muss ich ihr zugutehalten. Gratulation an den Gegner, aber wir haben uns heute das Spiel selbst verloren."Sandro Wagner zog folgendes Fazit: "Ob verdient oder unverdient, darauf gehe ich wie immer nicht ein. Wir haben ein sehr dominantes Spiel gemacht. Was wir uns vorwerfen lassen müssen ist, dass wir das Spiel eher zumachen müssen. Das war ein seriöses Spiel von uns mit Ball. Gegen den Ball hat mir in der ein oder anderen Situation die Aggressivität gefehlt. Da müssen wir uns verbessern. Mich freut`s besonders, dass Maurice heute seine ersten Profitore gemacht hat. Ich hab` vor zwei Tagen mit dem Tiger (Hermann Gerland, Anm.d.Red) die Spiele gegen Hankofen und Türkgücü München angeschaut und der hat mir gesagt: Lass einfach den Maurice spielen! Ok, dann spielt er halt von Anfang an. Er ist mit seinen 17 Jahren einfach unfassbar talentiert."