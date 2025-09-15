„Unfassbar leidenschaftlich verteidigt“: Raisting feiert ersten Sieg

Raisting – Das Glück ist dem SV Raisting wieder hold. An einem Wochenende fuhren die Fußballer gleich ihre ersten zwei Siege in der laufenden Bezirksliga-Saison ein. Erst erfuhren sie vom Urteil des Sportgerichts, das ein 0:3 gegen Penzberg in einen Erfolg verwandelte, dann schlugen sie den MTV München mit 1:0. „Die Summe aus allem, was bisher gegen uns gelaufen ist“, kommentierte Trainer Johannes Franz. Die Nachricht aus Penzberg (wir berichteten) nahm er gerne als „Starthilfe“. Wobei er klarstellt, dass nicht die Raistinger die Denunzianten waren. „Wir haben davon nichts gewusst“, sagt er. Die Auswirkungen auf die Tabelle sind allerdings kolossal. An nur einem Spieltag hüpft der SVR aus der Abstiegszone, rückt auf einen Punkt ans Mittelfeld heran.

Den Erfolg über die Münchner schreibt er zu einem beträchtlichen Teil dem „Spielglück und Unvermögen des Gegners“ zu. Und natürlich den eigenen, wieder erlangten Defensivkünsten. „Unfassbar leidenschaftlich verteidigt“, stellte Hannes Franz hinterher fest. In vielen Szenen tauchte von irgendwoher noch eine Fußspitze auf, leitete den Ball in eine andere Richtung. Urban Schaidhaufs Torwarthandschuhe müssen geglüht haben vor lauter Beschäftigung. „Er hatte einen sensationellen Tag“, schwärmt sein Trainer. Diesen Einsatz brauchte es aber auch. Der MTV mit seinem Angriffsapparat hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Franz registrierte ein unfassbar variables Team, praktisch ohne feste Positionen. „Jeder taucht überall auf, die sind schwer zu greifen“, sagte er.