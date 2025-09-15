„Unfassbar leidenschaftlich verteidigt“: Raisting feiert ersten Sieg

Der SV Raisting erkämpft sich gegen den starken MTV München einen 1:0-Heimsieg. Auch das Spiel gegen Penzberg wurde nun als Sieg gewertet.
Raisting – Das Glück ist dem SV Raisting wieder hold. An einem Wochenende fuhren die Fußballer gleich ihre ersten zwei Siege in der laufenden Bezirksliga-Saison ein. Erst erfuhren sie vom Urteil des Sportgerichts, das ein 0:3 gegen Penzberg in einen Erfolg verwandelte, dann schlugen sie den MTV München mit 1:0. „Die Summe aus allem, was bisher gegen uns gelaufen ist“, kommentierte Trainer Johannes Franz. Die Nachricht aus Penzberg (wir berichteten) nahm er gerne als „Starthilfe“. Wobei er klarstellt, dass nicht die Raistinger die Denunzianten waren. „Wir haben davon nichts gewusst“, sagt er. Die Auswirkungen auf die Tabelle sind allerdings kolossal. An nur einem Spieltag hüpft der SVR aus der Abstiegszone, rückt auf einen Punkt ans Mittelfeld heran.
Den Erfolg über die Münchner schreibt er zu einem beträchtlichen Teil dem „Spielglück und Unvermögen des Gegners“ zu. Und natürlich den eigenen, wieder erlangten Defensivkünsten. „Unfassbar leidenschaftlich verteidigt“, stellte Hannes Franz hinterher fest. In vielen Szenen tauchte von irgendwoher noch eine Fußspitze auf, leitete den Ball in eine andere Richtung. Urban Schaidhaufs Torwarthandschuhe müssen geglüht haben vor lauter Beschäftigung. „Er hatte einen sensationellen Tag“, schwärmt sein Trainer. Diesen Einsatz brauchte es aber auch. Der MTV mit seinem Angriffsapparat hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Franz registrierte ein unfassbar variables Team, praktisch ohne feste Positionen. „Jeder taucht überall auf, die sind schwer zu greifen“, sagte er.
Zu Beginn klappte das noch bestens. In der ersten Viertelstunde machten sie’s wie diese Laser-Schutzsysteme im Tresorraum: Praktisch jeder Winkel in der eigenen Hälfte war abgedeckt, es gab kein Durchschleichen. Am Ball versuchten sie, über die Münchner herzufallen. Diverse Balleroberungen entwickelten sich zu gefährlichen Szenen. Bereits vor dem 1:0 vergaben Viktor Neveling und Severin Kölbl im Strafraum eine exzellente Doppel-Chance. Kurz darauf köpfte Hermann Sigl einen Eckball Richtung Tor, ein Verteidiger ihn schließlich hinein.
Mit allem, was danach passierte, konnte sich der Trainer nicht mehr ganz anfreunden. Mit jeder Minute wurde es schwerer, die Gäste einzufangen, was gleichermaßen an Raistings fehlender Griffigkeit wie am Aufbäumen des MTV lag. „Gefühlt haben die ein, zwei Gänge hochgeschaltet“, sagt Johannes Franz. Die Offensive seiner Mannen meldete ihren Betrieb ab, was so nicht geplant war. Freilich, es brauchte alle elf Mann, um die Münchner vom Toreschießen abzuhalten. „An Chancen hat es nicht gemangelt“, sagt Hannes Franz. Nach überstandenem Kampf breitete sich Erleichterung über seiner Mannschaft aus. Zumal sie nun Kontakt zum Mittelfeld hergestellt hat. „In unserer Situation musst du irgendwie drei Punkte holen“, hielt der Coach fest.