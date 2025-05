„Unfassbar großer Platz“ – Oberweikertshofen II ist überfordert mit Spielfeld in Altenstadt

Eine deutliche Niederlage hat der SC Oberweikertshofen II in Altenstadt kassiert. Das hatte einen relativ kuriosen Grund.

Oberweikertshofen – „Die Luft bei uns ist einfach raus. Das muss man so deutlich sagen“, meinte SCO-Trainer Daniel Stapfer nach der 1:4 Pleite beim TSV Altenstadt. Durch die Niederlage wechselten die beiden im Mittelfeld angesiedelten Mannschaften die Tabellenplätze. Der SC Oberweikertshofen II rutschte auf den siebten Platz ab.

„Wir haben gut eine Stunde gebraucht, um mit dem unfassbar großen Platz in Altenstadt zurechtzukommen“, meinte Stapfer, der noch nie ein Spielfeld von solchen Ausmaßen erlebt hat. Nach dem 0:2-Pausenrückstand nach Toren durch Altenstadts Tobias Graun und Simon Schmitt, schöpfte Stapfer Hoffnung, als Jakob Karner in der 54. Minute der 1:2-Anschlusstreffer gelang.

Doch in dieser Phase, als Oberweikertshofen dominierte, erhielt Fabian Riedmair nach einem Foulspiel eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. Während des Unterzahlspiels unterlief ausgerechnet SCO-Schlussmann Simon Dantes auch noch ein unglückliches Eigentor. „Damit war die Begegnung entschieden“, so Stapfer. Seine Mannschaft besaß nicht mehr die Kraft, noch einmal die Wende zu schaffen. „Wir sind wirklich froh, dass wir am kommenden Wochenende spielfrei sind“, so Stapfer. (Dieter Metzler)