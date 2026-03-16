„Unfassbar bitter“, Fallersleben II stolpert über Reislingen/Neuhaus

Dabei sah er von Beginn an genau das, was er von seiner Mannschaft erwartet hatte. „Die Jungs haben ab Minute eins das umgesetzt, was ich sehen wollte.“ Seine Mannschaft habe sich in jeder Szene gewehrt: „Wir waren kämpferisch da, wir waren aggressiv. Wir haben jeden Zweikampf gesucht.“

Fußballerisch litt die Partie jedoch stark unter den Platzverhältnissen. Cedric Wienhold schilderte die Bedingungen deutlich: „Auf dem Boden in Reislingen war es unfassbar schwierig, überhaupt ansatzweise Fußball spielen zu können. Der Platz war in einem sehr, sehr schlechten Zustand.“

So entwickelte sich eine Partie mit wenigen spielerischen Momenten. „Fußballerisch ging dann nicht viel bei beiden Mannschaften“, sagte Cedric Wienhold. „Reislingen stand eher ein bisschen weiter hinten drin und hat dann mit langen Bällen versucht.“

Auch die Chancen blieben zunächst rar. Die Gastgeber kamen laut Cedric Wienhold zu einigen Standardsituationen: „Reislingen hatte die ersten zwei, drei Möglichkeiten per Standardsituation. Die waren aber relativ ungefährlich.“

Auf der anderen Seite wähnte sich der VfB Fallersleben II sogar einmal in Führung, doch der Treffer wurde nicht anerkannt. „Wir kommen dann eigentlich zum 1:0, was dann aber im Endeffekt eine Abseits-Situation war, angeblich laut Schiedsrichter“, berichtete Cedric Wienhold. Seine Einschätzung fiel zurückhaltend kritisch aus: „Da kann man sich drüber streiten. Am Ende des Tages hat er dann Abseits gegeben.“

So ging es torlos in die Pause, aus Sicht der Gäste unverdient. „Wir sind eigentlich die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit gewesen, definitiv.“

Doch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie weiter arm an klaren Chancen. „In der zweiten Halbzeit war dann nicht mehr allzu viel Torgefahr von beiden Mannschaften da.“

Die entscheidende Szene folgte kurz nach Wiederbeginn. In der 49. Minute traf Niklas Spahn zum 1:0 für den SV Reislingen/Neuhaus, allerdings nach einem folgenschweren Missverständnis in der Defensive der Gäste. Cedric Wienhold beschrieb die Szene ausführlich: „Reislingen schlägt noch einmal den Ball lang. Unser Torwart kommt raus, und unser Außenverteidiger geht auch in die Aktion zum Ball. Eigentlich total ungefährlich.“

Doch dann lief alles schief: „Dann haben wir einen Kommunikationsfehler, und der Torwart rennt unseren Außenverteidiger um. Und der Außenverteidiger rennt unseren Torwart um“ Der Ball sprang dadurch genau vor die Füße eines Gegenspielers: „Dadurch prallt der Ball in den Lauf von dem Reislinger, der dann nachgesprintet ist. Und der muss dann das Ding nur noch ins leere Tor schießen.“

„Somit haben wir uns das Ding wieder selber reingelegt.“

Gerade deshalb schmerzte die Niederlage besonders. „Das ist im Endeffekt unfassbar bitter, weil du das Spiel nicht verlieren musst.“ Seine Mannschaft habe sich den Aufwand eigentlich belohnen müssen: „Von der kämpferischen Leistung her hast du dir da eigentlich einen Minimumpunkt verdient.“

Trotz der Enttäuschung fand der Trainer auch positive Worte für die Leistung seiner Spieler: „Mit dem Aspekt, was du da eigentlich geleistet hast körperlich und kämpferisch, war das wirklich gut. So habe ich es mir vorgestellt. Und so wünsche ich mir das auch in den kommenden Wochen.“

Der Blick richtet sich daher bereits nach vorne. „An diese Leistung müssen wir anknüpfen. Nichts anderes zählt.“

In der Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1 springt der SV Reislingen/Neuhaus nach dem 20. Spieltag mit 19 Punkten auf Rang elf. Der VfB Fallersleben II rangiert mit 18 Punkten auf Platz 13.

Die Enttäuschung über das Ergebnis bleibt dennoch spürbar. „Dass wir jetzt 1:0 wieder verloren haben, ist unfassbar bitter. Aber das lässt sich auch irgendwo nicht mehr ändern.“

Am kommenden Spieltag gastiert der SV Reislingen/Neuhaus beim HSV Hankensbüttel, während der VfB Fallersleben II den VfL Wahrenholz empfängt.