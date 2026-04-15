»Unfassbar«! »Besonderer Abend« auf der Grünen Au

Bilder, die bleiben... – Foto: Mario Wiedel

Es sind die Geschichten, die eben nur der Fußball erzählt. Es sind die Spiele, die zu einem magischen Ort wie der Grünen Au passen. Am Dienstagabend machte die SpVgg Bayern Hof innerhalb von 46 Minuten aus einem 0:2 ein 6:2 gegen den TSV Kornburg. Kaan Gezer, Kapitän des oberfränkischen Traditionsvereines, dazu im FuPa-Interview...

⁠Gab es den einen Moment, in dem Du geglaubt hast, das Spiel sei bereits verloren? Ganz ehrlich: Nach dem 0:2 nach etwa 17 Minuten hat es sich natürlich erstmal nicht gut angefühlt. Kornburg ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Und wenn du so früh zwei Tore kassierst, gehen dir im Kopf natürlich viele Gedanken um – auch negative. In solchen Momenten kann es schnell kippen. Aber gleichzeitig haben wir in diesen 90 Minuten auch wieder gesehen, was im Fußball möglich ist, wenn eine Mannschaft an sich glaubt und zusammenhält. Deshalb bin ich umso stolzer auf die Truppe.

Kaan, welche Worte fallen Dir mit etwas Abstand ein, wenn Du an das 6:2 nach 0:2-Rückstand gegen Kornburg am Dienstagabend denkst? Mit etwas Abstand muss man einfach sagen: unfassbar. Es ist ein unglaublich gutes Gefühl. Nach einem 0:2 noch sechs Tore auf der Au zu machen, habe ich persönlich in meiner Zeit bei Bayern Hof so noch nicht erlebt. Das war ein ganz besonderer Abend für uns. Solche Spiele sind natürlich enorm wichtig für die Stimmung in der Mannschaft und geben uns viel Energie für die kommenden Tage. Ich bin einfach überglücklich und sehr zufrieden mit der Leistung der gesamten Mannschaft.

Und gab es den einen Moment, in dem Du gespürt hast, dass noch was drin ist? Definitiv mit dem 2:1. Das Tor kam zu einem extrem wichtigen Zeitpunkt und hat uns sofort neuen Auftrieb gegeben. Man hat gemerkt, dass Kornburg auch anfällig sein kann, wenn wir unser Spiel durchziehen und mit Tempo nach vorne spielen. Das 2:1 hat uns nochmal richtig motiviert, und mit dem 2:2 war das Spiel komplett offen. Mit diesem Gefühl sind wir auch in die Halbzeit gegangen. Mental waren wir dann einfach voll da und konnten in der zweiten Hälfte mit schnellen Umschaltmomenten die Partie letztlich für uns entscheiden.

⁠Fernab aller Gefühle: Worin liegen Deiner Meinung nach die Gründe für diesen irren Sieg?

Ein ganz wichtiger Faktor war unsere Effizienz. Wir haben die Chancen, die wir uns ohnehin in vielen Spielen erarbeiten, diesmal eiskalt genutzt – und das genau in den richtigen Momenten. Dazu kommt unser Kampfgeist. Bei uns marschiert jeder für jeden, wir treten als echte Mannschaft auf – und genau das macht Bayern Hof in dieser Liga aus. Wir können spielerische Lösungen finden, aber wir können auch unangenehm und kämpferisch auftreten. Diese Mischung hat Kornburg gespürt. Am Ende waren wir einfach sehr effektiv und haben unsere Qualität auf den Platz gebracht.

⁠Ist diese Aufholjagd die endgültige Initialzündung für Bayern Hof nach schwierigem Start ins Jahr?

Ich hoffe es natürlich. Wir fühlen uns aktuell gut und haben in den vergangenen Wochen immer wieder Punkte gesammelt – gegen starke Gegner wie Neumarkt, Weiden, Bamberg und jetzt Kornburg. Der TSV hat enorme Qualität im Kader, unter anderem mehrere ehemalige Profis. Deshalb gibt uns so ein Sieg natürlich Selbstvertrauen. Wenn wir jetzt im nächsten Spiel nachlegen können, wäre das natürlich optimal. Aber klar ist auch: Wir müssen weiter hart arbeiten.

⁠Warum gelingt euch der direkte Klassenerhalt? Kann das Kornburg hier eine zentrale Rolle spielen?

Weil Bayern Hof mindestens in die Bayernliga gehört. Dieser Verein hat eine große Tradition und eine enorme Geschichte, und genau das spürt man auch in der Mannschaft. Gleichzeitig haben wir genug Qualität im Kader – das hat man nach so einem Spiel auch wieder gesehen. Wenn wir weiterhin mit Stolz, Leidenschaft, Kampfgeist und diesem Teamspirit auftreten, bin ich überzeugt, dass wir den direkten Klassenerhalt schaffen können.

Danke für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!