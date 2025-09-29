Unfallgefahr

Ich hab zum Beispiel vor ein paar Nächten geträumt, dass der Teilzeitassi, der Anzeigenhauptmeister und ich auf einer Baustelle sind. Tatsächlich gibt es an dem Ort, an dem wir uns befanden, gar keine Baustelle, und ich weiß auch nicht, was wir da gemacht haben. Denn ein Bauarbeiter ist keiner von uns. Vielleicht wurden wir auch deswegen von einem Bagger mit seiner Schaufel förmlich wegkatapultiert.

Was sind eigentlich Träume? Verarbeitet das Hirn des Nachts einfach alles Mögliche und lose flatternde Synapsen verknüpfen steinalte Erinnerungen mit neuen Geschehnissen? Oder betreten wir in Morpheus’ Armen eine Art Paralleluniversum, in dem wir einen Blick auf eine eventuelle, künftige Realität werfen können?

Aufgrund der Baumaßnahmen war das Wasser hier nicht sonderlich tief, da sich Bausand abgelagert hatte. Entsprechend wurde ich bei dieser Landung gestaucht und hatte dadurch furchtbare Rückenschmerzen. Als der Wecker kurze Zeit später klingelte, hatte ich tatsächlich Schmerzen im Rücken.

Den ganzen Tag grübelte ich über eine mögliche Kausalität nach und überlegte, ob meine Träume wie eine Art Vorhersage funktionieren.

Also wollte ich in der nächsten Nacht bewusst von einem Ama-Zwee-Sieg beim BSC Marzahn träumen. Aber allem Anschein nach kann ich meine Träume nicht beeinflussen, und anstelle eines Auswärtssieges waberten mir Bilder von zwei Pornodarstellerinnen durch das schlummernde Gehirn, mit denen ich zweimal durch ein McDrive fuhr.

Am nächsten Tag kreuzten aber keine Pornosternchen auf. Wenigstens gab’s am Samstag eine Juniortüte für den Sohnemann und ich bekam den Rest von seinem Cheeseburger.

Trotzdem gab ich lieber nichts mehr auf Traumvorhersagen für das nächste Spiel. Obwohl ich am Morgen des Spiels beim BSC Marzahn Rückenschmerzen hatte …

Die verflüchtigten sich aber auf dem Weg gen Osten. Abgelöst wurden sie von Kopfschmerzen. Kann denn in Berlin keiner mehr Auto fahren?

Als würden die ganzen Baustellen nicht schon nervig genug sein, kreuzten alle 500 Meter Sonntagsfahrer meinen Weg.

Kurz vor meinem Ziel fuhr ich an einer kleinen Datsche vorbei, vor der eine Union- einträchtig neben einer RB-Fahne wehte.

Sag ich nichts zu.

Aber ich denke, ich machte kurz darauf Bekanntschaft mit dem Besitzer dieser merkwürdigen Flaggen-Kombination:

Ich hatte alles aufgebaut und gerade meinen Platz hinter einem der beiden Tore eingenommen, da winkte mir ein grau melierter Ordner so merkwürdig zu.

Vielleicht Arthritis oder sowas, dachte ich mir, und winkte einfach mal nett zurück.

Doch dann kam er schnell näher und bellte, dass ich da verschwinden soll, sonst würde ich vom Platz fliegen. Etwas irritiert aufgrund des unnötig schroffen Tons zeigte ich ihm meinen Presseausweis. Vielleicht wollte er ja einfach niemanden fotografieren lassen, der dazu nicht berechtigt ist oder sowas. Allerdings interessierte ihn der digitale Ausweis vom BFV auch nicht sonderlich und er drohte wieder mit einem Rausschmiss.

Warum er mich denn da weghaben wollte, wollte ich gerne wissen.

Seine einsilbige wie unsinnige Antwort war: Unfallgefahr.

„Na dann schmeiß mich mal raus … das will ich sehen“, war dann nicht die Antwort, die er hören wollte. Er verzog sich dann auch ganz schnell und ließ mich meinen Hobby-Joby machen.

Und, mal ehrlich, ich werde bald 40 und verfolge über die Hälfte dieser Lebenszeit Fußballspiele. Und beim Fotografieren sind ein Auge und die künstliche Linse immer auf dem Ball. Was soll denn da passieren? Und selbst wenn, ist das ja meine Sorge.

Zeit, sich auf das Spiel zu konzentrieren:

Vorweg – Jungs!

Ich muss Spironolacton Accord, Dapagliflozin, Metohexal und Valsartan fressen wie andere Smarties, damit mein genetischer Herzfehler unter Kontrolle bleibt, und ihr macht sowas mit mir!

Die erste Halbzeit war noch ganz ok. Zwar war Marzahn besser, aber Hertha machte die Tore. Consti und Cano brachten den Ama Zwee eine 0:2-Führung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel spielte Marzahn seinen Stiefel weiter runter – und zwar mit Erfolg.

Auf das 1:2 folgte recht schnell der Ausgleich, ehe der gastgebende BSC das Spiel drehte und mit 3:2 vorne lag.

Mit meiner Mischung aus Ärger und Verdruss machten sich nun Magenschmerzen bei mir breit. Aber irgendwas läuft bei dieser Hertha-Mannschaft richtig. Es wurde nicht aufgegeben, sondern am Ausgleich geschraubt. Und tatsächlich ballerte Görki kurz vor Schluss noch das 3:3 in die Marzahner Maschen.

Es war aber immer noch nicht Schluss. Irgendwie kam die Pille nochmal zu Cano und der brachte uns tatsächlich wieder in Führung.

Kurz danach war Schluss und fast alle Herthaner brachen erleichtert auf dem Platz zusammen.

Als ich meinen Puls wieder unter Kontrolle hatte und alles eingepackt war, hätte ich gerne noch meinen Frieden mit dem garstigen Ordner gemacht. Aber der war nicht mehr zu sehen. Vermutlich mussten die Fahnen vor der Datsche noch gebügelt werden.

In der folgenden Nacht schlief ich übrigens wie ein Baby und träumte von den nächsten drei Punkten. Aber bitte ohne Herzkasper oder Rückenschmerzen.

Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kutten König