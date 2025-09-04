Unfall der U21 - Update: Verletzte konnten Krankenhaus verlassen

// Update 5.9.2025, 12:05 Uhr //
Wie am Donnerstagabend in verschiedenen Medien berichtet wurde, war der Bus der luxemburgischen U21-Nationalmannschaft bei der Rückfahrt vom Training in Lorient (F) zum Hotel in einen Unfall verwickelt, bei dem es mindestens acht Verletzte gegeben haben soll. Kurz vor Mitternacht bestätigte die FLF den Vorfall per Pressemitteilung. Ein Unwohlsein des Busfahrers habe zum Unfall geführt.
Fünf Mitglieder der U21-Nationalmannschaft seien mit Verletzungen, darunter Schnittwunden und Prellungen, in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut einem gegen 10:45 Uhr am Freitag veröffentlichten zweiten Presseschreiben der FLF hätten all diese Personen das Hospital wieder verlassen können. Der französische und luxemburgische Fußballverband sowie die IEFA haben sich darauf verständigt, das Qualifikationsspiel auf den 3.Oktober 2026 zu verlegen.