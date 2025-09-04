Unfall der U21 - Update: Verletzte konnten Krankenhaus verlassen FLF bestätigt Unwohlsein des Busfahrers

// Update 5.9.2025, 12:05 Uhr // Wie am Donnerstagabend in verschiedenen Medien berichtet wurde, war der Bus der luxemburgischen U21-Nationalmannschaft bei der Rückfahrt vom Training in Lorient (F) zum Hotel in einen Unfall verwickelt, bei dem es mindestens acht Verletzte gegeben haben soll. Kurz vor Mitternacht bestätigte die FLF den Vorfall per Pressemitteilung. Ein Unwohlsein des Busfahrers habe zum Unfall geführt.