Unfall der U21 - Update FLF bestätigt Unwohlsein des Busfahrers

Wie am Donnerstagabend in verschiedenen Medien berichtet wurde, war der Bus der luxemburgischen U21-Nationalmannschaft bei der Rückfahrt vom Training in Lorient (F) zum Hotel in einen Unfall verwickelt, bei dem es mindestens acht Verletzte gegeben haben soll.

Kurz vor Mitternacht bestätigte die FLF den Vorfall per Pressemitteilung (s.u.). Ein Unwohlsein des Busfahrers habe zum Unfall geführt. Fünf Mitglieder der U21-Nationalmannschaft seien mit Verletzungen, darunter Schnittwunden und Prellungen, in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Luxemburger Verband habe die UEFA gebeten, das für Freitag angesetzte Qualifikationsspiel in Frankreich zu verlegen.