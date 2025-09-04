 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines

Unfall der U21

Wie soeben in verschiedenen Medien berichtet wurde, ist der Bus der U21 auf dem Weg zum Spiel im Frankreich umgekippt. Es soll mindestens 8 Verletzte gegeben haben. Mehr ist zur Stunde noch nicht bekannt.

Aufrufe: 04.9.2025, 23:17 Uhr
Stan JahrmärkerAutor