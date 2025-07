Unfairer Wettbewerb? Die Landesklasse-Einteilung und der Abstiegskampf

Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und die TSG Grün-Weiß Möser starten mit 14 anderen Teams in der Landesklasse 2. – Foto: Alexander Kroner

In der Verbandsliga und der Landesliga gab es bei der Staffeleinteilung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) keine Überraschungen mehr. Dafür allerdings durchaus bei der Einteilung der sechs Landesklasse-Staffeln.

Denn anders als in der Landesliga, in der sich die 32 Mannschaften gleichmäßig auf zwei Staffeln aufteilen lassen, ist dies in der Landesklasse nicht der Fall. 88 Mannschaften galt es in sechs Staffeln einzuteilen. Die durchschnittliche Staffelgröße würde damit also 14 oder 15 Teams betragen (14,7). Die Realität allerdings sieht - vor allem auch aufgrund des Aspekts der regionalen Einteilung - ein wenig anders aus. Mehr Absteiger in größeren Landesklasse-Staffeln

Während in der "Magdeburger Staffel", der Landesklasse 2, gleich 16 Teams an den Start gehen sollen und in den Landesklasse-Staffeln 1, 3 und 4 jeweils 15 Mannschaften vorgesehen sind, nimmt die Staffelgröße im Süden des Bundeslandes ab. 14 Teilnehmer zählt die Landesklasse 5, nur 13 sind es in der Landesklasse 6. Dieses Ungleichgewicht sorgt durchaus für kritische Nachfragen hinsichtlich der Abstiegsfrage. Vereinzelt fiel die Kritik eines "unfairen Wettbewerbs". Bekannt ist die grundlegende Problematik schon aus den vergangenen Jahren. Während es in der Vorsaison etwa nur jeweils zwei Absteiger aus der Landesklasse 1 und Landesklasse 5 gegeben hatte, mussten aus der Landesklasse 2 gleich vier Teams sportlich den Gang in die Kreisoberliga antreten.