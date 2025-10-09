Unfairer Vorteil? Bundesliga-Power für U23-Teams in 3. Liga

Es liegt in der Natur der Sache, dass in den Zweitvertretungen der Profimannschaften auch zukünftige Bundesliga-Stars ihre ersten fußballerischen Gehversuche machen. Wenn jedoch arriviertere Spieler aus der ersten Mannschaft runter zu den "Kleinen" gehen, um Spielpraxis zu sammeln, kann der Rest der 3.Liga nur verblüfft staunen.

So stellte die U23 des VfB Stuttgart zuletzt nicht nur Leonidas Stergiou – seines Zeichens Schweizer Nationalspieler – , sondern auch noch Dan-Axel Zagadou nach Verletzungsrückkehr in der Startelf. Beide Akteure stehen noch lange nicht vor dem Herbst ihrer fußballerischen Karriere, sondern dürften mit 25, respektive 26 Jahren noch nicht ihren Zenit überschritten haben. Die Präsenz und fußballerischen Fähigkeiten vom französischen Innenverteidiger kamen den Schwaben auch gleich zu Gute, so überzeugte Zagadou mit einer grundsoliden Vorstellung und dem zwischenzeitlichen Führungstreffer im Aufeinandertreffen mit der TSG Hoffenheim II (3:1) vom vergangenen Wochenende.

Apropos Hoffenheimer Zweitvertretung: In die gleiche Reihe passt auch, dass Aufsteiger Hoffenheim II nach Informationen vom "kicker" ab sofort auch auf die Dienste von Dennis Geiger und Mergim Berisha setzen darf, ebenfalls zweie gestandene Bundesliga-Profis im besten fußballerischen Alter. Unterschied hier ist, dass die beiden Spieler zunächst wohl keinerlei Perspektive für Einsätze in der ersten Mannschaft haben. Bei Geiger könnte eine öffentlich geäußerte Kritik an der Kaderplanung des Vereins zur Ausbootung beigetragen haben, für Berisha ist im breiten Kader der ersten Mannschaft derzeit schlichtweg kein Platz.

Wie viel Einfluss haben die großen Namen auf die 3. Liga?

Schon zuvor schien die Hoffenheimer Zweitvertretung ganz gut mit dem neuen Niveau zurechtzukommen, steht nach dem ersten Saisonviertel auf dem zehnten Tabellenplatz. Mit den zwei hochkarätigen neuen Namen könnte das Team von Stefan Kleineheismann auf ein neues Niveau gehievt werden.

Für die weiteren Mannschaften werden derartige "Zugänge" mitten im Saisonverlauf wohl nicht gerade für Freude sorgen. So dürfte das restliche Feld kaum in der Lage in der sein, das finanzielle Paket für nur einen der genannten Spieler zu schnüren. Und gerade jene Teams, die beispielsweise noch nicht gegen die voraussichtlich verbesserten Hoffenheimer antreten mussten, können sich womöglich auf einen neu auftretenden Gegner einstellen.