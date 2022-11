„Unfair“-Aktion im Topspiel: Otting fordert Behandlungspause – und trifft Otting fordert Behandlungspause – und trifft

Schwaig – Sowohl spielerisch als auch kämpferisch (je drei Gelbe Karten) war es ein Duell auf Augenhöhe zwischen dem BOL-Absteiger und dem Kreisliga-Aufsteiger aus Schwaig. In der 8. Minute gingen die Gastgeberinnen in Führung. Doch diese Szene sorgte für Empörung im Schwaiger Lager. Eine Ottingerin war nach einem Zweikampf in der Schwaiger Hälfte liegen geblieben, vermeintlich schwer verletzt. Mehrere DJK-Spielerinnen forderten lautstark, den Ball ins Aus zu schießen. Und während sich einige Schwaigerinnen um die Verletzte sorgten, schlug Otting den Ball auf halb links zu Flügelspielerin Michaela Kurz, die einfach weiterspielte und zum 1:0 einschoss. „Ein derartig unfaires Verhalten habe ich in meiner über 20-jährigen Trainertätigkeit bisher noch nicht erlebt“, ärgerte sich Manfred Buchhauser.

Nach etwa 25 Minuten hatte Schwaig den Schock verdaut und drängte den Gastgeber in die eigene Hälfte. Zwei Freistöße von Emily Grimes landeten in der Mauer, ehe Sophia Buchhauser einen Freistoß an den Pfosten setzte. Besser machte es Nadine Kutscher, die von halbrechts Keeperin Viktoria Baderhuber zum verdienten 1:1 überwand (39.).