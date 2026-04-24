Unerwartetes Unentschieden, Menzing hatte sich 3 Punkte erhofft

Untermenzing hatte am vergangenen Wochenende keinen Grund zur Freude. Überraschend schwer tat sich die Mannschaft beim abstiegsgefährdeten TSV Gilching. – Foto: Susanne Ring

Am vergangenen Sonntag war das Ziel für die Menzingerinnen in Gilching klar: drei Punkte. Nach einem durchwachsenen Start und einem unglücklichen Lattentreffer beim Foulelfmeter durch Rduch geriet Untermenzing in der 18. Minute in Rückstand – bei einem Treffer, bei dem unklar blieb, ob der Ball die Linie vollständig überschritten hatte.

In der Folge tat sich Untermenzing schwer, ins Spiel zu finden. Zwar ging das Spiel überwiegend in Richtung des gegnerischen Tores, doch die Zuspiele ins letzte Drittel waren häufig zu ungenau.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich das Team stabilisiert. In der 51. Minute verlängerte Haslinger einen Kopfball von Rduch zum 1:1-Ausgleich. Trotz weiterer Bemühungen gelang es den Menzingerinnen nicht, den Siegtreffer zu erzielen, sodass die Partie mit einem Remis endete.