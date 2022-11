Unerwartetes Unentschieden auf dem Berg

Einen gebrauchten Tag erwischte die von Alex Persch und Marcel Hitzer trainierte Mannschaft am vergangenen Sonntag gegen den VfB Neuffen II und musste sich am Ende mit einem 2:2

Unentschieden begnügen. Über die komplette Spielzeit zeigte die Mannschaften den Zuschauern auf dem Berg ein ungewohntes Bild. Zwar übernahm man mit Anpfiff die Spielkontrolle und hatte natürlich mehr Ballbesitz als der Gegner, aber die erste richtige Chance verzeichneten die Gäste, welche von Dominik Hermle glänzend vereitelt wurde. In der Folgezeit wurden immer wieder gelungene Ballstafetten vorgetragen. Allerdings wurden die sich ergebenden Möglichkeiten entweder vergeben oder der jeweilige Angriff nicht zwingend zu Ende gespielt. Dementsprechend gab es in der 42. Spielminute die eiskalte Dusche für den Gastgeber. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld nutzten die Gäste die Unordnung in der Hintermannschaft und erzielten den Führungstreffer. Jetzt war eine Reaktion der Mannschaft gefordert und diese kam mit dem direkten Gegenzug. Nach einer schönen

Kombination und sehenswerter Ballmitnahme beförderte Marvin Würzberg den Ball zum 1:1

Ausgleich ins Netz. Ein paar Minuten später pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern dasselbe Bild, wie in Halbzeit eins. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel, zeigten sich bemüht, aber am heutigen Tag einfach nicht zwingend genug. Nach toller Einzelleistung von Alexander Persch und gut getimtem Zuspiel drückte der paar Minuten zuvor eingewechselte Peter Schwegler den Ball in der 62. Spielminute zur Führung über die Linie. Dies hielt allerdings nicht lange. Im direkten Gegenzug nutzten die Gäste nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft ihre Chance und schlossen den keinesfalls gefährlichen Konter überlegt zum

2:2 Ausgleich ab. Einen letzten Aufreger gab es kurz vor Spielschluss als Simon Geiger einen Abpraller an den Pfosten setzte. Somit blieb es beim 2:2 Unentschieden. Mit dem Unentschieden hat man zwar einen Punkt mehr in der Tabelle, aber für die eigenen

Ansprüche war die Leistung und das Ergebnis einfach zu wenig. Ein Lob gilt hier dem Gast, der es mit einer kompakten Defensivleistung und gut vorgetragenen Nadelstichen im Offensivbereich überraschend geschafft hat, etwas Zählbares mitzunehmen. Jetzt gilt es für die Mannschaft den Blick nach vorne zu richten und kommenden Sonntag in Harthausen den Ausrutscher vergessen zu machen.

P.R.