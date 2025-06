Unerwarteter Trainerwechsel bei Fischbach/Steinberg

Mit dem Start der Vorbereitung bekommt die SG Fischbach/Steinberg einen neuen Cheftrainer. Christian Zitzl tritt die Nachfolge von Christian Knauer an beim Schwandorfer Kreisklassisten. In seiner ersten Trainerstation führte der 39-jährige Zitzl den SC Katzdorf als Meister zurück in die Bezirksliga. Mit seinem neuen Verein peilt er in der anstehenden Saison das obere Tabellendrittel der Kreisklasse Süd an.

„Die Gespräche waren von beiden Seiten sehr positiv und ich spürte von Anfang an das Vertrauen der Verantwortlichen beider Vereine“, begründet Zitzl seine relativ kurzfristige Zusage bei der Spielgemeinschaft. Als Ziele nennt er, „sich als Mannschaft kennenzulernen und sich weiterzuentwickeln. Tabellentechnisch würde ich das vordere Drittel anpeilen.“



Von Seiten der Verantwortlichen heißt es: „Nach dem unerwarteten Trainerwechsel und mehreren Gesprächen stellte sich heraus, dass Christian fachlich und menschlich sehr gut in unser Anforderungsprofil der SG passen würde. Man kannte sich bereits, da man vor geraumer Zeit Kontakt hatte. Somit fanden beide Seiten schnell zueinander. Wir erwarten uns von Christian, dass er sich in die Truppe einfügt und vor allem die jungen Spieler weiterentwickelt und fördert.“ Als Ziel für die neue Saison wurde von Vereinsseite die sportliche Entwicklung und wenn möglich ein Platz im vorderen Tabellendrittel ausgegeben.



In Person von Oliver Graßl konnte die SG Fischbach/Steinberg auch einen spannenden Neuzugang präsentieren. Der 24-jährige Mittelfeldmann kommt vom SC Katzdorf und bringt Erfahrung in der Kreis- und Bezirksliga mit. „Von ihm erwarten wir uns, dass er durch seine Schnelligkeit und Erfahrung der Mannschaft weiterhilft“, so Coach Christian Zitzl, der Graßl bereits in Katzdorf trainiert hat und mit seiner neuen Mannschaft an diesem Sonntag das erste Vorbereitungsspiel bestreitet. Zu Gast in Fischbach ist die SG Romania/Regendorf.