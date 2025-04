Unerwarteter Rückschlag für den FC Pfaffenweiler

Um dies zu verhindern, wollte der Verbandsliga-Absteiger vom Hohentwiel dem Vorjahresmeister der Bezirksliga im Schwarzwald ein Bein stellen und lieferte vollumfänglich. Von der ersten Minute an waren die Gastgeber gut im Spiel und setzten dem Überraschungsteam der Landesliga zu. Felix Wäschle belohnte den FC Singen in der 39. Minute für eine starke erste Hälfte, er drückte eine scharfe Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie (39.). Nach dem Seitenwechsel wurde der FC Pfaffenweiler zwingender, hatte an diesem Nachmittag aber kein Spielglück und blieb im Abschluss zu harmlos. So erhöhten Dominik Rommler per wuchtigem Flachschuss (47.) und Raffaele Care per Direktabhnahme (73.) auf 3:0. Das zwischenzeitliche 3:1 von Batuhan Bak (79.) konterte Elias Christiansen (90.) in der Schlussminute. Der Sieg für den FC Singen ging insgesamt in Ordnung und verbesserte die Ausgangslage des Traditionsvereins im Kampf gegen den Abstieg erheblich. Der FC Pfaffenweiler bleibt weiter Tabellenzweiter.