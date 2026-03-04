Unerwarteter Coup unserer AH Herren der Ü40 Hallenlandesmeisterschaft

Die Edlen starteten mit einem 1:0 Sieg gegen SG Vimaria / Empor Weimar in das Turnier. Die Mannschaft spielte sicher auf und nach schöner Vorarbeit von Barth vollendete Cortes de la Piedra souverän. Im zweiten Vorrundenspiel mussten unsere Männer gegen die SV Fortuna Großschwabhausen ran. Hier spielten sie ihre Hallenerfahrung durch sicheres Kombinieren aus der Abwehr, gelenkt durch einen starken Wenk im Tor, sowie viel eigene Bewegung im Angriffsspiel aus. Wenk hielt mehrere Schüsse, vorn wurden mehrere Chancen unkonzentriert vergeben. Abermals traf Cortes de la Piedra zum entscheidenden 1:0. Der knappe Sieg war absolut verdient und der Halbfinaleinzug perfekt. Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg gegen die bisher ebenfalls mit zwei 1:0 Siegen gestartete SG FSV Leimbach starteten beide Mannschaften etwas verhalten. Unsere Abwehr startete relativ nervös und mit mehreren leichten Fehlern. Nach wenigen Minuten nutzte Leimbach eine der ersten Chancen des Spiels zum 0:1. Unsere Männer blieben ruhig und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. Eine nutzte schließlich Traue nach gutem Doppelpass mit Barth zum verdienten Ausgleich. Auch in diesem Spiel zeigte Wenk mehrere gute Paraden und hielt somit das verdiente Unentschieden fest. Durch Punkt- und Torgleichheit der beiden Teams musste ein 7m Schießen über den Gruppensieg entscheiden. Für unsere Jungs trafen Barth, Träger und Traue sicher vom Punkt. Wenk entschärfte unter großem Jubel den letzten 7m der Leimbacher.

Die beiden Gruppenersten der anderen Gruppe waren mit Arnstadt und Unterwellenborn zwei absolute Hammermannschaften. Im ersten Halbfinale des Turniers ging es nun gegen das in der Vorrunde stark aufspielende Unterwellenborn. Die Partie entwickelte sich relativ ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Etwa zur Spielmitte belohnten sich unsere Jungs nach tollem Zusammenspiel vom stark aufspielenden Hoppe mit dem 1:0 durch Barth. Wenk meisterte mehrere extrem gefährliche Aktionen mit Können und etwas Glück, Nervenkitzel pur. Tatsächlich wurde der knappe Vorsprung bis zur heiß ersehnten Schlusssirene gehalten – unser VfB im stand im Finale der Hallenlandesmeisterschaft!