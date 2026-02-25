Unerwarteter aber verdienter Auswärtssieg

Ein nach durchwachsener Vorbereitung nicht zu erwartender Sieg gelang beim Tabellendritten. Dies war vor allem einen durchweg konzentrierten und kämpferisch starken Leistung zu verdanken. Zwar hatten die Gastgeber zuerst ein optisches Übergewicht, doch das Tor machte der TVN durch Tim Widmann, der den Konter selbst einleitete. Über Mika Benz kam der Ball wieder zu ihm, sodass er mit einer Direktabnahme die Führung erzielte. Auch in der Folge hatten die Gastgeber etwas mehr Ballbesitz die bessere Chance aufs nächste Tor hatte aber der TVN. So lief Sven Frede allein aufs Tor zu, sein Abschluss wurde im letzten Moment aber noch zur Ecke geklärt. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang des Gastgebern nach einem langen Ball der Ausgleich.

Der TVN brach aber nicht ein, wobei sicher auch das frühe 2:1 nach der Pause half. In Folge einer Standardsituation kam der Ball von Johannes Ormos zu Spielertrainer Marco Werner, der zur Führung einköpfte. Nur drei Minuten später muss Sven Frede das 3:1 machen, vergibt aber kläglich. Fünf Minuten später hat man großes Glück als die Gastgeber freistehend deutlich übers Tor schießen. Fast im Gegenzug holte Tim Widmann einen Elfmeter heraus den Mika Benz souverän verwandelte. Fünf Minuten später hätte Sven Frede für die Vorentscheidung sorgen können. Sein Schuss landete allerdings nur an der Latte. Die Gastgeber versuchten es weiterhin mit langen Bällen, die aber ein sehr aufmerksamer Patrick Neidhardt oft abfangen konnte. Die Gastgeber kamen in den Schlussminuten noch zu Chancen, die sie aber entweder vergaben oder am Nebringer Keeper scheiterten. So stand am Ende ein verdienter Sieg.