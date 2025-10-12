Unerwartete Niederlage gegen Mitaufsteiger

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken musste am Sonntagabend eine eher unerwartete Heimniederlage gegen den Mitaufsteiger SV Bliesmengen-Bolchen einstecken. Der entscheidende Treffer fiel bereits nach einer halben Stunde.

Zum Ende der englischen Woche musste die Zweite nach dem Auswärtserfolg beim FC Rastpfuhl und dem Heim-Remis gegen den SV Merchweiler nun eine 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den Mitaufsteiger SV Bliesmengen-Bolchen einstecken. Der entscheidende Treffer fiel bereits in der 29. Minute, Jonathan Böffel traf für die Gäste aus dem Mandelbachtal zum Sieg. Die Gäste konnten sich etwas aus dem Tabellenkeller befreien und sind nun als Vierzehnte zwei Ränge und zwei Punkte vor den gefährlichen Plätzen. Das Malstatter Team liegt nach dreizehn Spieltagen auf Rang Neun, der Abstand auf die hinteren Ränge ist mit sieben Zählern immer noch beachtlich für einen Aufsteiger. Die Malstatter sind damit nach wie vor der bestplatzierte Neuling.