Unerwartet hoch: TSV Apensen deklassiert den Tabellendritten

– Foto: Rolf Schmietow

A/O gewinnt beim Angstgegner. Apensen entzaubert ein ungeschlagenes Team. So lief der Spieltag im Frauenfußball.

Die Oberliga-Fußballerinnen der SV Ahlerstedt/Ottendorf brechen zum perfekten Zeitpunkt den kleinen Fluch und fahren im fünften Aufeinandertreffen den ersten Sieg gegen den TuS Lutten ein.

Michelle van‘t Hoenderdaal bereitete nicht nur die beiden Tore von Freyke Rexin (27.) und Romina Riwny (37.) vor, sondern machte mit einem Beinschuss gegen TuS-Torfrau Kira Witte selbst den Deckel drauf (68.). Das einzige Manko des Nachmittags war, dass die Spielvereinigung weitere Großchancen ungenutzt und Lutten nach einem Freistoß von Isabell Schlömer kurz nochmal hoffen ließ (87.). Das sagt der Trainer zum Sieg

„Die Erleichterung über den Sieg ist sehr groß“, sagt Trainer Benjamin Saul, dessen Team in einem Sechs-Punkte-Spiel den Abstand auf die Abstiegsplätze auf fünf Zähler ausbaut. „Das war eine kompakte Teamleistung, bei der wir hoch angelaufen sind und bissig in den Zweikämpfen waren.“ Tore: 0:1 (27.) Rexin, 0:2 (37.) Riwny, 0:3 (68.) van`t Hoenderdaal, 1:3 (87.) Schlömer. Landesliga Lüneburg

Der TSV Apensen entzaubert den zuvor ungeschlagenen VSK und schafft sich ein kleines Polster auf die Abstiegsränge. „Das war das bisher beste Spiel, das ich von meiner Mannschaft gesehen habe“, schwärmt TSV-Coach Harald Zerwas. „Alle Mannschaftsteile haben gut funktioniert.“ Apensen steht damit auf einem guten fünften Platz fünf Zähler vor den Abstiegsrängen. Tore: 1:0 (6.) J. Kushov, 1:1 (12.) Rüschenschmidt, 2:1 (17.), 3:1 (19.) und 4:1 (63.) alle J. Drechsel, 5:1 (77.) Reil, 6:1 (90., Elfm.) Teetz. Spannendes Derby zwischen O/O und A/O

Nach drei Siegen am Stück müssen die Landesliga-Frauen des FC Oste/Oldendorf einen Dämpfer hinnehmen. Nachdem die Anfangsphase noch an A/O ging, verpasste O/O nach dem Seitenwechsel einen deutlicheren Vorsprung und leistete sich schließlich die entscheidenden Fehler, um letztlich mit leeren Händen dazustehen. „Vor dem Tor waren wir zu unkonzentriert und hinten schenken wir uns die Tore selbst ein“, hadert Trainer Maik Ratje. Die Spielvereinigung zieht an Oldendorf vorbei, wo beide Teams in der engen Liga knapp über dem Strich stehen.