Unerwartet großer Umbruch beim ASV Dachau

Gefühlt ein Neuzugang: Justin Oko kehrt nach langer Verletzung in den ASV-Kader zurück. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau bereitet sich auf die neue Saison vor – jetzt mit zwei Trainern, die einen großen Umbruch im Kader bewerkstelligen müssen.

Nach dem knapp verpassten Sprung in die Aufstiegsrelegation fällt der Umbruch beim Fußball-Bezirksligisten ASV Dachau größer aus als zunächst geplant. Am vergangenen Mittwoch startete die Vorbereitung. Trainer Matthias Koston und sein neuer Kollege Stefan Gutsmiedl begrüßten zahlreiche neue Gesichter, mussten aber auch einige Abgänge verkraften.

Die Identifikationsfiguren Sebastian Mack und Thomas Rieger hatten ihre Karrieren beendet, auch die Wechsel von Leon Schleich zum VfR Garching und Torhüter Martin Schneider zum FSV Pfaffenhofen waren eingeplant. Kurz vor dem Vorbereitungsstart wuchs die Liste der Abgänge jedoch noch einmal deutlich an: Cihan Öztürk, Harun Mohamed und Andreas Jerkovic schlossen sich Türk Sport Garching an, Kilian Knöferl dem TSV Moorenweis. Der anvisierte Umbruch fällt damit größer aus als gewollt. „Es wird eine spannende Runde“, sagt Trainer Matthias Koston.

Die Dachauer setzen deshalb verstärkt auf frische Kräfte. Aktuell trainieren fünf Spieler aus der eigenen A-Jugend mit. „Drei werden sicher im Kader dabei sein“, sagt Koston.

Die Neuzugänge bezeichnet der ASV-Trainer als „super interessant“. Noah Niemann von Eintracht Karlsfeld II, Jordi Knapp vom SV Manching sowie Abbas Syed Hassan und Joel Arthur von Trainerneuzugang Gutsmiedls Ex-Verein SV Waldeck-Obermenzing sollen dem ASV mehr Tiefe verleihen. Mit Stefan Aust und Justin Oko kehren zudem zwei Langzeitverletzte zurück. „Das sind gefühlte Neuzugänge“, sagt Koston.

Zum Umbruch gehört auch eine neue Konstellation auf der Trainerbank. Koston ist nicht mehr alleiniger Chef mit einem spielenden Co-Trainer, sondern bildet mit Gutsmiedl ein gleichberechtigtes Duo – auf eigenen Wunsch. „Das ist ein Weltklassedeal“, sagt Koston.

Beide kennen und schätzen sich seit Jahren. „Wir sind im ständigen, sehr guten Austausch. Wir liegen mit unseren Ansichten meistens eng beieinander, haben aber phasenweise unterschiedliche Herangehensweisen“, sagt Koston. Und wenn doch einmal Uneinigkeit herrscht? „Dann spielen wir Schmick, Schnack, Schnuck“, sagt er und lacht. „Wir können voneinander lernen.“

Lernen und vor allem besser werden will auch die Mannschaft. „Spielerisch müssen wir uns deutlich steigern – vor allem zu Hause. Da war in der vergangenen Saison viel Unkraut dabei“, sagt Koston. Um den Fans wieder mehr Spektakel zu bieten, erhöhen die Dachauer die Schlagzahl in der Vorbereitung. Fünf Einheiten pro Woche stehen auf dem Programm. Koston: „Die Jungs haben nur zwei freie Tage.“

Der ASV erfindet sich ein Stück weit neu. In welche Richtung der Umbruch führt, wird die kommende Saison zeigen.

Die Vorbereitungsspiele: Dienstag, 30. Juni, 19.30 Uhr: VfB Forstinning – ASV Dachau; Samstag, 4. Juli, 12 Uhr: SC Olching – ASV Dachau; Samstag, 11. Juli, 16.30 Uhr: FC Gerolsbach – ASV Dachau.