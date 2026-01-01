Unersetzlich: Die Dauerbrenner der Kreisliga A Berg

Die Hinrunde ist gespielt, die Winterpause erreicht. In der Kreisliga A Berg gibt es sieben Akteure, die bis hierhin keine einzige Partie verpasst haben.

Die Hinrunde der Kreisliga A Berg ist abgeschlossen, Zeit für ein erstes Fazit. Während viele Mannschaften im Saisonverlauf bereits Ausfälle verkraften mussten, blieben sieben Akteure bislang ohne Unterbrechung im Einsatz.

Bemerkenswert: Gleich drei dieser Dauerbrenner stammen vom VfR Wipperfürth. Das unterstreicht nicht nur die individuelle Zuverlässigkeit der Spieler, sondern auch die personelle Konstanz im Kader der Wipperfürther.