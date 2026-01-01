Unersetzlich: Die Dauerbrenner der Kreisliga A Berg

Die Hinrunde ist gespielt, die Winterpause erreicht. In der Kreisliga A Berg gibt es sieben Akteure, die bis hierhin keine einzige Partie verpasst haben.
Die Hinrunde der Kreisliga A Berg ist abgeschlossen, Zeit für ein erstes Fazit. Während viele Mannschaften im Saisonverlauf bereits Ausfälle verkraften mussten, blieben sieben Akteure bislang ohne Unterbrechung im Einsatz.
Bemerkenswert: Gleich drei dieser Dauerbrenner stammen vom VfR Wipperfürth. Das unterstreicht nicht nur die individuelle Zuverlässigkeit der Spieler, sondern auch die personelle Konstanz im Kader der Wipperfürther.
Gerade in einer ausgeglichenen Liga ist es ein großer Vorteil, sich Woche für Woche auf feste Größen verlassen zu können. Diese sieben Dauerbrenner haben sich damit schon zur Saisonhalbzeit einen besonderen Stellenwert erarbeitet: