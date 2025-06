»Unersetzbar«: Göbhardt führt weiter den SC Eltersdorf an

Er ist zweifelsohne einer der besten Mittelfeldspieler der Bayernliga Nord. Im Herbst seine Laufbahn hätte er wohl auch nochmal die Herausforderung Regionalliga in Angriff nehmen können, doch Maximilian Göbhardt hat ein Zeichen gesetzt und seinen Vertrag beim SC Eltersdorf um ein weiteres Jahr verlängert. Damit geht der 32-Jährige, der die "Quecken" als Kapitän aufs Feld führt, in seine achte Spielzeit beim Klub aus dem Erlanger Stadtteil.

Mit beeindruckenden 3.300 Einsatzminuten stand der 32-Jährige in der abgelaufenen Saison so lange auf dem Platz wie kein anderer Spieler der Mannschaft. Acht Tore steuerte Göbhardt zudem bei - gemeinsam mit Yannick Jassmann ist er damit zweitbester Torschütze des Teams. Zudem ist die Vertragsverlängerung ein deutliches Signal an die Mannschaft nach dem dramatisch verpassten Aufstieg in die Regionalliga: Seht her, der Kapitän bleibt an Bord.