Unersetzbar für den SV Dornach: Florian Riederer ausgezeichnet Florian Riederer wird vom BFV für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

Florian Riederer vom SV Dornach ist vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) für seine Verdienste als Vereinsmitarbeiter mit dem Preis „Fußballhelden – Aktion Junges Ehrenamt“ ausgezeichnet worden.

Dornach – Nein, es war kein Fake-Anruf eines dubiosen Gewinnspiel-Anbieters und er hatte auch keine Waschmaschine gewonnen: Es dauerte einen Moment, bis Florian Riederer begriff, dass am anderen Ende der Leitung Emily Ferraro vom Bayerischen Fußball-Verband war. Sie ist Mitglied im U30-Bezirksausschuss des BFV und überbrachte frohe Kunde: „Wir haben uns für dich entschieden! Hast du am 22. Oktober Zeit? Dann ist die Preisverleihung in Regensburg…“

„Ich habe ja gar nicht gewusst, dass der Verein mich vorgeschlagen hatte“, erinnert sich der Riederer an den Anruf. „Und ich war echt überwältigt. Zum einen, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe, zum anderen, weil ich so überrascht war.“ Der 23-Jährige wusste von nichts. Der SV Dornach hatte ihn ohne sein Wissen vorgeschlagen und eine Bewerbung an den BFV geschickt, der zusammen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bereits zum sechsten Mal insgesamt 22 Vereinsmitarbeiter unter 30 Jahren aus ganz Bayern mit dem Preis „Fußballhelden – Aktion Junges Ehrenamt“ würdigte.

„Flo ist einfach unersetzbar“, berichtet Ricarda Degmayr, Vorsitzende für den Bereich Verwaltung im SV Dornach. Gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden Peter Aicher schlug sie Riederer für die Auszeichnung vor: „Schon als Bub hat er als Linienrichter assistiert, vor sieben Jahren hat er meinen Großen als Torwarttrainer gecoacht“, erinnert sie sich.

Seit 30 Jahren gibt es den SV Dornach, 20 Jahre davon mit Florian Riederer, den seine Eltern von klein auf mitbrachten auf den Fußballplatz. „Ich opfere viel Zeit, bin immer da, wenn eine helfende Hand gebraucht wird, engagiere mich einfach gerne für meinen Herzensverein“, erzählt der Student (Automobilinformatik) – und es ist ihm spürbar unangenehm, sich selbst zu loben. Er wohnt knapp 400 Meter von der Sportanlage entfernt und verbringt dort viel Zeit: „Das gefällt meiner Freundin natürlich nicht immer, aber sie findet es auch gut, dass ich mich so einbringe.“

Seit einem Jahr ist Riederer Technischer Leiter Frauenfußball, er trainierte schon früh die E3, war Co-Trainer der D-Jugend, er übernimmt Platzwart-Aufgaben und ist aktiver Spieler des Bezirksliga-Teams. Nach einer Hüft-OP wollte er im Sommer wieder angreifen und zog sich dann Mitte August einen Außenbandriss zu, der ihm noch immer Probleme macht. (GUIDO VERSTEGEN)